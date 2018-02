6-latka pisze do NASA: Przywróćcie Plutonowi status planety

6-letnia Cara Lucy O'Connor z Irlandii chce zostać astronautką, ale stawia NASA twardy warunek. Amerykańska agencja kosmiczna musi przywrócić Plutonowi status planety.

Zdjęcie Pluton jest uważany za planetę karłowatą /NASA

W 2006 r. w wyniku działań Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Pluton utracił status planety na rzecz planety karłowatej. Od tego czasu regularnie odżywają spory, czy astronomowie faktycznie słusznie postąpili w sprawie Plutona.



Status Plutona jako planety karłowatej na tyle przeszkadzał 6-letniej Carze Lucy O'Connor z miejscowości Glasheen, że postanowiła ona napisać list do NASA z prośbą, by Pluton ponownie stał się dziewiątą planetą Układu Słonecznego. Dziewczynka dodała także, że chciałaby pracować w NASA, ale - najpierw musi zostać naprawiony błąd związany z Plutonem.



List 6-latki, który nie został napisany z żadnymi konkretnymi oczekiwaniami, doczekał się odpowiedzi. Jej autorką była dr Carly Howett, biorąca udział w obsłudze misji New Horizons. W korespondencji zabrał głos także dr James Green, dyrektora Planetary Science Division.



Ambicją 6-letniej Cary jest odkrycie własnej planety i nazwanie jej Planetą Jednorożców.