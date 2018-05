Wykryto hel w atmosferze egzoplanety

Po raz pierwszy w historii astronomowie wykryli obecność helu w atmosferze egzoplanety.

Zdjęcie Planety pozasłoneczne mogą być także bogate w hel /NASA

Egzoplaneta WASP-107b znajduje w gwiazdozbiorze Panny, 200 lat świetlnych od Ziemi. Jest to tzw. superneptun, mniej więcej wielkości Jowisza, o masie 8 razy mniejszej. WASP-107b okrąża swoją gwiazdę macierzystą w ciągu zaledwie 6 dni.



Hel został odkryty przez astronomów z Uniwersytetu w Exeter pod kierownictwem Jessiki Spake. Pierwiastek ten znajduje się w dużych ilościach na Jowiszu i Saturnie, więc sugerowano, że powinien być także łatwy do zaobserwowania na planetach pozasłonecznych. Tym razem udało się go dostrzec dzięki nowo zastosowanej technice obserwacji z użyciem światła bliskiego podczerwieni.



- Mamy nadzieję wykorzystać tę technikę w nadchodzącym Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba, aby dowiedzieć się, jakie egzoplanety mają duże pokłady wodoru i helu. Mierząc światło podczerwone widzimy dalej niż przy użyciu światła ultrafioletowego - powiedziała Jessica Spake.



Gwiazda jest tak blisko planety, że jej wysoka aktywność jonizuje górną atmosferę WASP-107b. To powoduje wzbudzenie helu, który został wychwycony przez naukowców.



Przy pomocy podobnej techniki można badać inne egzoplanety, także takie o wielkości Ziemi.