Sztuczne pole magnetyczne ułatwi terraformowanie Marsa

Ludzkość planuje załogową wyprawę na Marsa, ale ciężko sobie wyobrazić dłuższe przebywanie w tak niegościnnym świecie. Naukowcy uważają, że dobry sposobem, by uczynić Czerwoną Planetę krainą bardziej przyjazną, jest obdarowanie jej polem magnetycznym.

Zdjęcie Czy kiedyś zamieszkamy na Marsie? Nie jest to wykluczone /©123RF/PICSEL