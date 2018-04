Astronomowie znaleźli planetę, która pochłania prawie 99 proc. światła. To czyni ją czarniejszą od węgla drzewnego.

Zdjęcie WASP-104b to planeta czarniejsza niż węgiel /123RF/PICSEL

WASP-104b znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa i jest oddalona od Ziemi o 466 lat świetlnych. Jest określana mianem gorącego jowisza, ponieważ jest 1,14 razy większa i 1,2 razy masywniejsza od Jowisza. Okrążenie gwiazdy macierzystej przez WASP-104b trwa zaledwie 1,76 ziemskiego dnia.



Egzoplaneta jest oddalona od gwiazdy macierzystej o zaledwie 4,3 mln km, co stanowi 4,5 proc. odległości Merkurego od Słońca. W związku z tym uważa się, że chmury planety zmiecione przez gwiazdę, a pozostały sód i potas pod postacią mgiełki pochłania intensywne promieniowanie.



W tej chwili nie ma pewności, czy WASP-104b to faktycznie najczarniejsza egzoplaneta spośród dotychczas odkrytych obiektów. Wraz z TrES-2b i HAT-P-7b, wszystkie trzy planet absorbują podobne ilości światła.



Naukowcy twierdzą, że albedo (stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego) WASP 104-b wynosi 0,03, a to mniej niż albedo węgla drzewnego. Egzoplaneta została odkryta metodą tranzytu w 2014 r.