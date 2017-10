Odkryto pierwszą planetę karłowatą z pierścieniem

​Kiedyś wydawało się, że Saturn ze swoimi pierścieniami jest planetą wyjątkową. Ale teraz znamy inne światy obdarzone tego typu strukturami - zalicza się do nich planetę karłowatą Haumea.

Zdjęcie Haumea to pierwsza nam znana planeta karłowata z pierścieniem /materiały prasowe

Haumea to planeta karłowata 50 razy bardziej oddalona od Słońca niż Ziemia, znajdująa się poza orbitą Neputa. Z tego powodu jest zaliczana do obiektów transneptunowych (TNO). Haumea jest jedną z czterech znanych nam planet karłowatych w tym regionie. Jest to jednak pierwsza znana nam planeta karłowata z pierścieniem.



Odkrycie, którego dokonał zespół Jose Ortiza z Instytutu Astrofizyki Andaluzji w Granadzie, sugeruje, że pierścienie są dużo powszechniejsze w Układzie Słonecznym niż nam się wydawało. Odkryliśmy już wcześniej pierścienie planetoid zwanych Centaurami, czyli ciał orbitujących między Jowiszem a Neptunem. Tym razem udało się odkryć pierścień obiektu transneptunowego.



- Wydaje się, że pierścienie mogą być powszechne w zewnętrznym Układzie Słonecznym. Uważamy, że te pierścienie są wykonane z lodu, skał oraz materiałów organicznych - powiedział Ortiz.



Pierścień Haumei ma średnicę ponad 4500 km, ale zaledwie 70 km szerokości. Jest oddalony o ok. 1000 km od powierzchni planety karłowatej. Znajduje się on w rezonansie 3:1 z Haumeą, co oznacza, że planeta obraca się trzykrotnie w czasie, podczas gdy pierścień obraca się tylko raz.



Pierścień Haumei udało się wykryć za pomocą 12 teleskopów rozmieszczonych w 10 lokalizacjach, podczas przejścia Haumei na tle odległej gwiazdy URAT1 533-182543. Obserwacje ujawniły także, że Haumea nie ma własnej atmosfery.



Haumea i jej dwa księżyce mogły powstać w wyniku rozpadu większego ciała, a ich poznanie, może odsłonić nowe informacje dotyczące początków Układu Słonecznego.