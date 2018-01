Odkryto idealny model do badań Słońca

Astronomowie znaleźli gwiazdę, która może pomóc w zrozumieniu zachowań Słońca.

Zdjęcie W 11-letnim cyklu aktywności, liczba plam na Słońcu wzrasta i niemal spada do zera /NASA

Ewolucja i aktywność Słońca od dawna interesuje astronomów. Teraz udało się znaleźć obiekt niemal identyczny co nasza gwiazda.



Podobnie jak inne gwiazdy w średnim wieku, Słońce jest dość stabilne. Ma 11-letni cykl, w którym aktywność plam słonecznych wzrasta i spada niemal do zera, co wpływa na 0,1 proc. produkcji energii. Nie każdy cykl jest jednak taki sam. W XVII wieku na Słońcu nie obserwowano plam słonecznych przez ponad 50 lat. Dzięki gwieździe HD 173701 możemy wreszcie zrozumieć, dlatego tak się dzieje.



Gwiazda HD 173701 jest podobna do Słońca pod względem masy i wieku, a przy tym jest tylko minimalnie chłodniejsza. Ma jednak zupełnie inny skład chemiczny. Ma ona niemal dwa razy większą zawartość metali od Słońca. Obiekt znajduje się 120 lat świetlnych od Ziemi i jest stosunkowo łatwy do obserwacji.



Wstępne analizy wykazały, że cykl aktywności HD 173701 trwa nie 11 lat, a 7,4 ziemskiego roku. Astronomowie nadal obserwują tę gwiazdę i mają nadzieję, że dzięki temu uda się rozwiązać tajemnicę zmienności aktywności Słońca.