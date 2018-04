Nowa teoria powstania księżyców Marsa

Marsjańskie księżyce - Fobos i Dejmos - są małe w porównaniu do innych satelitów zewnętrznego Układu Słonecznego. Astronomowie od dawna zastanawiają się nad ich pochodzeniem. Teraz dwóch naukowców przekonuje, że powstały one w wyniku kolizji Czerwonej Planety z obiektem wielkości największych asteroid.

Zdjęcie Kratery na Fobosie, większym z marsjańskich księżyców /NASA

Powszechnie uważa się, że Księżyc powstał z materiału wyrzuconego na orbitę, gdy obiekt wielkości Marsa uderzył w młodą Ziemię. Masa naszego satelity stanowi 1 proc. masy Ziemi, podczas gdy masa Fobosa i Dejmosa jest 50 mln mniejsza od Marsa. Ponieważ Czerwona Planeta znajduje się bliżej pasa asteroid, wielu astronomów zakładało, że księżyce te to tak naprawdę schwytane przez grawitację dawne asteroidy.



Innego zdania jest dr Robin Canup i dr Julien Salmon z South-West Research Institute, którzy twierdzą, że marsjańskie księżyce są zbudowane z materii obecnej niegdyś na Czerwonej Planecie. Wywnioskowali, że w przeszłości z Marsem musiał zderzyć się obiekt o masie co najmniej 0,001 masy planety. W wyniku kolizji na orbitę zostały wyrzucone fragmenty gruzu i materii, które doprowadziły do uformowania księżyców.



Taka teoria jest wielce prawdopodobna po przeprowadzonych analizach Borealis Basin i modelowaniu potencjalnych kolizji. Japońska Agencja Kosmiczna (JAXA) planuje na 2024 r. wysłać na Fobosa i Dejmosa dwie sondy, które zweryfikują, czy teoria Canupa i Salmona jest prawidłowa.