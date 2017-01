Niezwykłe zdjęcie galaktyki emitującej mikrofale

Kosmiczny Teleskop Hubble'a w okresie świątecznym dokonał jednej z najdokładniejszych obserwacji galaktyki IRAS 16399-0937.

Zdjęcie Galaktyka IRAS 16399-0937 emituje mikrofale /NASA

Obiekt, który znajduje się 370 mln lat świetlnych od Drogi Mlecznej, jest tzw. megamaserem, rodzajem naturalnego lasera, który emituje światło obserwowalne nie w zakresie widzialnym, a mikrofalowym. IRAS 16399-0937 jest 100 mln razy jaśniejszy niż masery znajdujące się w galaktykach podobnych do Drogi Mlecznej, stąd przyrostek "mega" w nazwie.



Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał krystalicznie czyste zdjęcie tej niezwykłej galaktyki. Obiekt ma nietypowy kształt, gdyż jest produktem zderzenia dwóch galaktyk o zbliżonej masie. Północny rdzeń galaktyki - IRAS 16399-0937N - został sklasyfikowany jako LINER (Low-Ionization Nuclear Emission Region), który wykazuje niską aktywność. Na drugim końcu galaktyki - w południowym rdzeniu IRAS 16399-0937S - powstają nowe gwiazdy w tempie kilkudziesięciu, jeżeli nie setek razy wyższym, niż w Drodze Mlecznej.



Rdzenie IRAS 16399-0937N i IRAS 16399-0937S są oddalone od siebie o 11 tys. lat świetlnych, ale stopniowo się zbliżają. W IRAS 16399-0937N najprawdopodobniej znajduje się uśpiona czarna dziura 100 mln razy masywniejsza od Słońca. Oba rdzenie połączą się ze sobą w ciągu kilkuset milionów lat.



Aby udało się uchwycić tak spektakularne zdjęcie, Kosmiczny Teleskop Hubble'a musiał przeprowadzić obserwacje galaktyki w różnych długościach fal za pomocą innych instrumentów, m.in. Advanced Camera for Surveys (ACS) i Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS). To dzięki temu drugiemu udało się dostrzec dwa oddzielne rdzenie galaktyki.