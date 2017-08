​Na Wenus istniał kiedyś ocean

Wenus to planeta od dawna uważana za bliźniaczkę Ziemi. Jest zbliżona pod względem wielkości, ma gęstą atmosferę, a także bogatą w wodę przeszłość. Najnowsze badania rzucają nowe światło na te dane.

Zdjęcie Na Wenus kiedyś istniał ocean - to niemal pewne /NASA

W badaniu opublikowanym w "Journal of Geophysical Research Planets" naukowcy opracowali szczegółową symulację zachowania substancji lotnych, takich jak para wodna i dwutlenek węgla na planetach podobnych do Ziemi. Zmieniając obfitość cząsteczek, a także ich odległość od gwiazd, stworzono prosty algorytm do przewidywania, czy na planecie rozwinie się ocean, czy nie. Wenus wpasowuje się w schemat idealnie.



Oczywiście, nie dotyczy to dzisiejszej Wenus. Dzisiaj planeta ta jest piekielnym miejscem, w którym panuje wysokie ciśnienie i temperatura przekraczająca 450oC. Te warunki są konsekwencją dramatycznego efektu cieplarnianego. W przeszłości Wenus była jednak zupełnie inna.



Najnowsze badania potwierdzają, że w przeszłości na planecie Wenus panowały wystarczające warunki do rozwoju oceanu. Aby tak się stało, w świecie tym potrzebna była para wodna ważąca ok. 30 proc. ziemskiego oceanu.



Na podstawie symulacji wywnioskowano, że ocean na Wenus przestał istnieć ok. 715 mln lat temu. Obecnie nie ma jednak żadnych dowodów potwierdzających tę tezę.