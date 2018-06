Na tej egzoplanecie może występować woda

WASP-127b to niezwykła egzoplaneta z kilku powodów. To gorący superneptun, któremu okrążenie gwiazdy macierzystej zajmuje tylko 4 dni. Ma promień 1,4 razy większy od promienia Jowisza, ale tylko 1/5 jego masy, co czyni go najrzadszą nam znaną egzoplanetą. Niedawno wykazano także, że planeta ma interesującą atmosferę. W Układzie Słonecznym nie ma podobnych obiektów.

Zdjęcie Wizja artystyczna planety WASP-127b /materiały prasowe

Międzynarodowy zespół astronomów znalazł ślady kilku metali alkalicznych, takich jak lit, sód i potas. Niektórych z nich nigdy wcześniej nie wykryto na egzoplanecie. Obserwacje wykazały także inną ważną cechę WASP-127b - jej atmosfera musi być niezwykle czysta i pokrywać tylko 50 proc. planety.



- Najnowsze obserwacje dostarczają nam szczegółów dotyczących składu atmosferycznego planety. Obecność litu jest ważna dla zrozumienia ewolucji układu planetarnego i rzuca światło na mechanizmy formowania się planet - powiedział dr Guo Chen z Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).



Gwiazda macierzysta - WASP-127 - jest bogata w lit, co daje astronomom wskazówki na temat jej natury. Jest ponad dwa razy starsza od Słońca i mogła wyewoluować w szczególny rodzaj czerwonego olbrzyma. Co więcej, obecny na planecie lit może pochodzić z pobliskiej eksplozji supernowej. Naukowcy nie wykluczają obecności wody, choć jest za wcześnie, by to stwierdzić.



Badania przeprowadzono dzięki teleskopom z Obserwatorium Roque de los Muchachos w La Palma na Wyspach Kanaryjskich.