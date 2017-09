Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił spektakularny megamaser

Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał kolejne piękne zdjęcie, tym razem oddziałujących ze sobą galaktyk NGC 5765A i B. Galaktyka NGC 5765B (niebieska) jest przy tym niezwykłym obiektem astronomicznym znanym pod terminem megamasera.

Zdjęcie Dwie oddziałujące ze sobą galaktyki NGC 5765A i B, z których ta druga (niebieska) skrywa wewnątrz megamaser /NASA

Maser to mikrofalowy odpowiednik lasera. Podczas gdy lasery emitują światło widzialne o tylko jednej konkretnej długości fali, masery zachowują się w podobny sposób, ale z wykorzystaniem mikrofal. Masery można zbudować w warunkach laboratoryjnych, ale występują także w kosmosie. Masery mogą powstawać wokół komet, planet i gwiazd. Wystarczy, żę cząsteczki (jak woda lub formaldehyd) zostaną pobudzone w stały, spójny sposób.



Ale galaktyka NGC 5765B (znana także jako MCG+01-38-005) nie jest zwykłym maserem. Jest 100 mln razy jaśniejsza od Drogi Mlecznej. Jest to możliwe dzięki wodzie zgromadzonej wewnątrz olbrzymiej chmury gazu w pobliżu centrum galaktyki. Chmura otacza supermasywną czarną dziurę.



Supermasywna czarna dziura uwalnia dużo energii do chmury gazu. Cząsteczki wody absorbują energię i emitują ją ponowię, wytwarzając megamaser wykryty przez naukowców. Szacuje się, że megamaser jest 1000 razy jaśniejszy w zakresie mikrofal niż Słońce we wszystkich swoich długościach fal.



Sama supermasywna czarna dziura także jest niezwykła - ma ona masę ok. 45 mln mas Słońca.