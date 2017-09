Jądro komety 67P tworzą związki organiczne

Dzięki danym zebranym przez sondę Rosetta, astronomowie ocenili, że 40 proc. jądra komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko jest wykonana z materiałów organicznych.

Zdjęcie Jądro komety 67P w 40 proc. składa się ze związków organicznych /materiały prasowe

Według Jeana-Loup Bertauxa i Rosine Lallement materiał organiczny 67P powstał na długo przed Układem Słonecznym, w przestrzeni międzygwiezdnej, najprawdopodobniej w tzw. rozproszonych pasmach międzygwiazdowych (DIB). Już od 70 lat wiadomo, że materiały organiczne istnieją w przestrzeni między gwiazdami, a DIB jest największym zbiornikiem cząstek prebiotycznych we wszechświecie.



DIB selektywnie absorbują pewne długości fali światła. Można to zaobserwować w całych galaktykach, ale częściej wokół mgławic planetarnych. Dane zebrane przez sondę Rosetta wykazały, że kometa 67P powstała ze stopniowej akrecji coraz większych drobin, które ostatecznie uformowały obiekt wielkości komety.



Cząstki organiczne tworzące jądro komety 67P są wykonane z węgla, wodoru, azotu i tlenu. Odgrywają one ważną rolę także w tworzeniu się planet. Zrozumienie charakteru DIB może mieć dalekosiężne konsekwencje w naszym postrzeganiu potencjalnego życia pozaziemskiego.