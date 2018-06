Siemens Velaro Novo - nowy pociąg dużych prędkości

Siemens zaprezentował nowy projekt pociągu dużych prędkości - Velaro Novo. Producent planuje stosować nowo zaprojektowaną platformę na trasach kolejowych na całym świecie. Pociągi będą mogły kursować z prędkościami między 250 a 360 km/h.

Zdjęcie Siemens Velaro Novo /materiały prasowe

Pociąg jest w stanie rozwinąć prędkość 300 km/h, zużywa o 30 proc. mniej energii niż jego poprzednik z linii Velaro, co przekłada sie na oszczędność 1,375 ton dwutlenku węgla rocznie. Dzięki lekkiej konstrukcji, ciężar pojazdu został zredukowany o 15 proc., przy jednoczesnym zwiększeniu miejsca dla pasażerów o 10 proc.



Idea projektu oparta jest na pustej tubie, co oznacza, że we wnętrzu pojazdu nie ma stałych elementów i może ono być aranżowane według zaleceń klienta. Tego typu opcje sprawiają, że Velaro Novo jest wyjątkowo rozwojowym projektem na przyszłe lata, a pociąg może zostać w każdej chwili dostosowany do zmieniających się wymagań przewoźnika. Koszty napraw i prac konserwacyjnych zostały zredukowane dzięki urządzeniom pomiarowym i czujnikom najnowszej technologii.



Siemens wyprodukował już cztery generacje pociągu Velaro. Są one w użyciu od roku 2000 i obecnie służą na trasach w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji.



Spółka Siemens testuje elementy nowego pociągu od kwietnia tego roku. Pojazd testowy, zintegrowany z ICE S i obsługiwany przez DB Systemtechnik, jest obecnie testowany na różnych trasach w Niemczech. Prace nad nowym Velaro rozpoczęły się w 2013 r. i szacuje się, że pierwsze gotowe pociągi rozpoczną służbę na trasach komercyjnych w roku 2023.