Segway i Ingram Micro wprowadzają na polski rynek inteligentne hulajnogi elektryczne

Segway, wiodący dostawca elektrycznych urządzeń transportu osobistego, rozwija linie produktów konsumenckich i wprowadza pod marką Ninebot by Segway dwie inteligentne i lekkie hulajnogi. Nowe pojazdy KickScooter ES1 i ES2 zostaną zaprezentowane na targach IFA 2017, które odbywają się w dniach 1-6 września w Berlinie.

Zdjęcie KickScooter /materiały prasowe

Inteligentne hulajnogi KickScooter będą dostępne w dwóch modelach:



ES1 - umożliwia poruszanie się z maksymalną prędkością 20 km/h. Jego zasięg na jednym ładowaniu wynosi około 25 km. Pojazd jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LED, ABS oraz tempomat.



ES2 - umożliwia poruszanie się z maksymalną prędkością 25 km/h. Jego zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 25 km.



Oba modele są lekkie i wyposażone w system składania uruchamiany jednym dotykiem. Można je łatwo przewozić komunikacją miejską i samochodem, co pozwala zarówno na skuteczny dojazd do pracy, jak i przejażdżki dla przyjemności. Użytkownicy mogą także rozbudować każdy z pojazdów i dodać opcjonalny drugi akumulator. Pozwala to podróżować na dystansach nawet do 45 km*. Użytkownicy modelu ES2 mogą rozwinąć prędkość do 30 km/h, pokonać większe odległości i poruszać się po trochę bardziej stromych wzniesieniach.

Zdjęcie KickScooter / materiały prasowe

Pojazdy KickScooter marki Ninebot by Segway będą dostępne w sprzedaży w czwartym kwartale 2017 r. Na rynku Polskim dystrybutorem produktów jest Ingram Micro Poland.