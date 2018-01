​Mikroapartamenty z betonowych rur rozwiążą problemy Hongkongu?

Studio architektoniczne James Law Cybertecture z Hongkongu opracowało prototyp tanich apartamentów mieszczących się w rurach betonowych. Można je układać w stosy i wciskać w luki między budynkami.

Zdjęcie Fot. James Law Cybertecture /materiały prasowe

OPod Tube Housing to projekt przewidujący, że betonowe rury wodne o przekroju 2,5 m zostaną przekształcone w apartamenty o powierzchni 9,29 m2 z drzwiami otwieranymi za pomocą smartfona.

Reklama

Założyciel studia architektonicznego, które odpowiada za projekt - James Law - przewiduje, że konstrukcje mogą utworzyć dziesiątki tanich mieszkań dla młodych ludzi w przestrzeniach miejskich w Hongkongu. Jego zdaniem, w takim apartamencie można żyć szczęśliwie przez rok lub dwa. Przydałyby się one "młodym ludziom, których nie stać na prywatne mieszkania".



Zdjęcie Fot. James Law Cybertecture / materiały prasowe

- OPod Tube Housing to eksperymentalna, niedroga jednostka mieszkaniowa, która ma na celu ułatwienie pozyskania własnego mieszkania w Hongkongu - powiedział Law.



Projekt OPod Tube Housing jest nadal koncepcją, ale studio architektoniczne zbudowało już prototyp, by pokazać, jak mógłby wyglądać typowy apartament. Wśród zakrzywionych ścian znajdziemy przestrzeń mieszkalną, strefę kuchenną i łazienkę. W pełni przeszklony panel przedni pełni funkcję drzwi i okna. Dodatkowe światło mają zapewniać listwy oświetleniowe ustawione pod półkami oraz wysuwana lampa osadzona w ścianie.



Wewnętrzne ściany są betonowe, a podłoga drewniana. W apartamencie znajdziemy także składany fotel pełniący także funkcje łóżka. Jest także miejsce na małą lodówkę, kuchenkę mikrofalową, szyny do wieszania ubrań i stojak na walizkę. Tylna część apartamentu jest przysłonięta, gdyż mieści się tam prysznic i toaleta.



Zdjęcie Fot. James Law Cybertecture / materiały prasowe

Hongkong boryka się obecnie z poważnym kryzysem mieszkaniowym, spowodowanym rosnącą liczbą ludności, wysokim popytem na mieszkania, gwałtownymi spadkami cen nieruchomości i ograniczeniem terenów przez geografię wyspy.



OPod Tube Housing nie stanowi stałego rozwiązania kryzysu, ale projekt mógłby zapewnić tymczasową ulgę mieszkańcom, którzy poszukują krótkoterminowego lokum.



Zdjęcie Fot. James Law Cybertecture / materiały prasowe

Koszt jednego mikroapartamentu to wydatek rzędu 11 000 funtów (około 52 tys. zł), podczas gdy cena miesięcznego wynajmu powinna zamknąć się w kwocie 300 funtów. Średni czynsz za mieszkanie z jedną sypialnią w centrum Hongkongu wynosi obecnie ponad 1500 funtów.