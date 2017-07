Hyper Poland i Instytut Kolejnictwa zbudują tor doświadczalny Hyperloop

Wynalazcy skupieni w ramach grupy Hyper Poland ogłosili, że wraz Instytutem Kolejnictwa zbudują wspólnie pierwszy polski tor doświadczalny Hyperloop. Właście podpisano list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju tej technologi.

Zdjęcie Wizja Hyperloop autorstwa Hyper Poland /©123RF/PICSEL Jaworzno chce udostępnić teren pod tor testowy hyperloopa

Na czym polega idea Hyperloop? W specjalnej rurze, z której wypompowuje się nawet 99 proc. powietrza, umieszcza się kapsułę pasażerską. Dzięki zredukowanemu oporowi powietrza i braku oporu toczenia, "wagonik" poruszający się na poduszkach magnetycznych jest w stanie rozpędzić się do prędkości niemal 1 macha (ponad 1100 km/h), zużywając tyle energii, co samochód pędzący z prędkością ok. 130 km/h.



Całkiem niedawno zespół Hyper Poland mówił o trasie z Warszawy do Wrocławia w 20 minut. Brzmi zupełnie nierealnie, nawet kiedy weźmiemy pod uwagę podróż samolotem, czy całkiem szybkim pociągiem Pendolino. Już wkrótce może to być jednak możliwe, a wszystko za sprawą Hyperloop i polskiego projektu Hyper Poland, któremu wsparcie merytoryczne zapewnia Politechnika Warszawska, Wrocławska, a osobisty nadzór sprawuje prof. Janusz Piechna z PW.

Odcinek Warszawa - Wrocław znalazł się wśród 9 propozycji firmy Hyperloop One, gdzie ma powstać superszybka kolej. Firma Elona Muska wybrała 9 lokalizacji, w których może powstać trasa kolei przyszłości. Jest co świętować, ponieważ Polska znalazła się w finałowej 9, a wszystkich zgłoszeń było aż 2600. Mowa o połączeniu Warszawa - Wrocław. Trasa będzie miała 415 kilometrów długości, a podróż ma trwać zaledwie 37 minut.

W finałowej dziewiątce znalazło się 7 krajów: Niemcy, Polska, Holandia, Estonia, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy. Najdłuższa trasa znajduje się w Niemczech, gdzie okrąża ona niemal cały kraj i ma długość 1991 kilometrów.



Niestety, znalezienie się w tym elitarnym gronie wcale nie gwarantuje tego, że trasa rzeczywiście powstanie. Do tego potrzebne jest bowiem duże wsparcie ze strony inwestorów i państwa, a także ostateczne dopracowanie