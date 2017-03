Drapacz chmur z drukarki 3D - takie rzeczy tylko w Dubaju

​W Dubaju już wkrótce stanie drapacz chmur wykonany w technologii druku 3D.

Zdjęcie W Dubaju już wkrótce będzie się budować wieżowce z wykorzystaniem druku 3D /©123RF/PICSEL

Projekt, który na pierwszy rzut oka może wydawać się rodem z filmów science fiction, został ogłoszony przez startup Cazza Construction. O niezwykłym pomyśle donosi "Khaleej Times".



- Kiedy po raz pierwszy pomyśleliśmy o zastosowaniu technologii druku 3D, głównie rozważaliśmy ją w kontekście budowy domów i innych niskich obiektów. Deweloperzy pytali nas, czy jest możliwe, aby zbudować wieżowiec z użyciem technologii druku 3D. To doprowadziło nas do rozpoczęcia rozważań nad dostosowaniem technologii do budowy wyższych budynków - powiedział Chris Kelsey, CEO Cazza Construction.



Pod koniec ubiegłego roku rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosił 3D Printing Strategy, której celem jest wykonanie 25 proc. budynków powstających w Dubaju do 2030 r. z wykorzystaniem technologii druku 3D. Arabowie mają odpowiedni sprzęt i środki do osiągnięcia tego celu.



- Dzięki naszej technologii będziemy w stanie tworzyć skomplikowane konstrukcje architektoniczne, które nigdy wcześniej nie powstałyby w takim tempie. Chodzi przede wszystkim o efekt skali, gdzie początkowo wysokie koszty technologii maleją, gdy wchodzimy w fazę masowej produkcji. Mamy nieograniczone możliwości budowy z betonu i stali, a to materiały, które mogą być używane do drukowania 3D - powiedział Xavier Hernand, jeden z inżynierów Cazza Construction.



Eng Munira Abdul Kareem, dyrektor Departamentu Ministerstwa Realizacji Projektów Rozbudowy Infrastruktury, powiedział, że rząd zorganizuje ponad 20 warsztatów i innych inicjatych, mających na celu zrównoważony rozwój kraju.



- Użycie technologii druku 3D obniży koszty budowy o 80 proc., a także pozwoli zaoszczędzić do 70 proc. czasu i 50 proc. wymaganej siły roboczej - powiedział Eng Munira Abdul Kareem.



Póki co, startup Cazza Construction nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących zapowiedzianego projektu.