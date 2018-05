YouTube Music może całkowicie zastąpić Muzykę Play

Nowa usługa od Google miała być niezależnym tworem, a najprawdopodobniej zastąpi Muzykę Play.

Zdjęcie Youtube Music nie jest jeszcze dostępne w Polsce /123RF/PICSEL

Już kilka dni temu Google wystartowało z nowym serwisem streamingowym, który ma konkurować ze Spotify, Tidalem i Deezerem. Podczas prezentacji usługi zapewniano, że nie będzie ona zastępować Muzyki Play, czyli podobnego, istniejącego już od dawna serwisu, a została stworzona jako zupełnie odrębny twór, a dla użytkowników Muzyki Play nic się nie zmieni.



Tymczasem, The Verge donosi, że Google planuje rozpocząć kampanię, która ma przekonywać osoby korzystające z Muzyki Play do przejścia na YouTube Music. Może to oznaczać, że w dalszej perspektywie firma z Mountain View chce porzucić rozwój starszego serwisu.



Przypomnijmy, że YouTube Music na razie nie jest dostępny w Polsce. Aktualnie, mogą z niego korzystać mieszkańcy pięciu państw, a koszt podstawowego pakietu to 9,99 dolara.