Wyciek danych z GearBest? Lepiej zmienić hasło

W sieci pojawiły się niepotwierdzone informacje, że znany sklep internetowy padł ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku czego do sieci wyciekły hasła i loginy użytkowników.

Zdjęcie GearBest ma wielu klientów z Polski /materiały prasowe

Jeden z użytkowników serwisu Reddit znalazł w wyszukiwarce Google listę z hasłami i loginami do kont GearBest, w tym również swoje dane. Podobnego odkrycia dokonało kilka innych osób, które również udzieliły się w dyskusji. Według wstępnych informacji, chodzi o co najmniej 150 kont. Może to oznaczać, że strona miała niebezpieczny wyciek, spowodowany najprawdopodobniej atakiem hakerskim.

Reklama

Użytkownicy napisali do obsługi technicznej, jednak nie uzyskali żadnych informacji oprócz tego, że specjaliści od bezpieczeństwa przyjrzą się sprawie.



Sklep na razie nie komentuje sprawy, a skala problemu nie jest duża. Nie mniej jednak, w trosce o bezpieczeństwo warto zmienić hasło logowania do strony GearBest.