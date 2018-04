Windows 10 znów z uciążliwymi reklamami

Użytkownicy portalu Reddit narzekają, że po zaktualizowaniu klienta poczty wyświetlają się w nim reklamy.

Zdjęcie Windows 10 ma coraz więcej reklam własnych usług /materiały prasowe

Użytkownikom Outlooka wyświetla się baner reklamowy, który zachęca do zakupu usługi Office 365. Po kliknięciu w niego, jesteśmy przenoszeni bezpośrednio do strony zakupu pakietu, co stwarza ryzyko przypadkowego zakupu przez dziecko lub osobę nieświadomą swojego działania.



To podobny przypadek, który niedawno miał w miejsce w menu start, gdzie wyświetlano reklamy gier, albo w kilku innych miejscach, gdzie pojawiały się kafelki zachęcające do korzystania z przeglądarki Microsoft Edge.



Praktyki Microsoftu są o tyle dziwne, że przecież Windows 10 jest oprogramowaniem płatnym, podobnie jak większość usług giganta z Redmond. Mimo to, znajdziemy w nich reklamy, których nie da się wyłączyć.