Thomson C76 UHD trafia do Polski

Thomson, marka należąca obecnie do chińskiego potentata TCL, wprowadza na europejski rynek serię telewizorów C76.

Zdjęcie Thomson C76 /materiały prasowe

W serii telewizorów Thomson C76 UHD znajdziemy ekrany w standardzie rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli, cztery razy większej niż w przypadku Full HD. Telewizory C76 korzystają z technologii High Dynamic Range (HDR), która dokładniej oddaje odcienie bieli i czerni. Dzięki technologii HDR oraz standardom HDR-10 i HDR HLG (Hybrid Log Gamma) uzyskuje się również szeroką gamę kolorystyczną. Technologia wyświetlania Wide Color Gamut umożliwia odtwarzanie odcieni kolorów, których zazwyczaj nie wyświetlają klasyczne modele ekranów, a także lepsze oddanie niuansów tonacji, dzięki czemu kolory nie sprawiają wrażenia wypłowiałych.



Reklama

Seria C76 posiada zintegrowane, inteligentne funkcjonalności Android 6.0, w tym funkcję przeglądania Internetu, wyszukiwania głosowego, Chromecast oraz dostęp do Sklepu Google Play. Wszystkie telewizory w serii C76 UHD łączą się z Wi-Fi, Chromecast daje możliwość streamingu z telefonu komórkowego, a Bluetooth - podłączenia odbiornika do listwy głośnikowej lub do zestawu słuchawkowego.

W Sklepie Google Play użytkownicy telewizora C76 znajdą wszystkie aplikacje Androida do oglądania filmów i programów telewizyjnych, słuchania muzyki i dostępu do wydarzeń sportowych. Dzięki Google Cast użytkownicy zyskują możliwość szybkiego i łatwego odtwarzania w streamingu, z laptopa na ekranie telewizora, ulubionych materiałów wideo, gier i aplikacji. Eksploatację upraszcza również funkcja wyszukiwania głosowego Google.

Netflix i YouTube są dostępne w serii C76 w technologii Ultra HD/4K. Telewizory linii C76 posiadają także 16 GB pamięci oraz złącze multimedialne USB do odtwarzania plików wideo.

Jeśli chodzi o udźwiękowienie, telewizory C76 wyposażono w wejście audio kompatybilne z Dolby Digital Plus oraz trzy wejścia HDMI, wszystkie najnowszego typu 2.0a oraz HDCP (zabezpieczenie treści cyfrowych wysokiej przepustowości) 2.2, w tym jedno kompatybilne ze standardem MHL.

Dzięki eleganckiemu designowi, smukłym liniom i cienkiej, metalowej ramie, telewizor C76 wtapia się harmonijnie we wnętrze i jest sam w sobie elementem dekoracyjnym.

Telewizory Thomson serii C76 trafiły na rynek europejski w czerwcu i są dostępne w formatach 49", 55" oraz 65".