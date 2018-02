Test Microsoft Surface Book 2

Testujemy laptopa Microsoftu - Surface Book 2. Sprzęt, który w najwyższej konfiguracji kosztuje tyle, co dobry używany samochód, ale w zamian oferuje naprawdę wiele. Co konkretnie?

Surface Book 2 - co to właściwie jest? To przedstawiciel urządzeń 2w1, w branży określanych jako przenośne komputery hybrydowe. Laptop Microsoftu spełnia rolę notebooka, ale za sprawą odczepianego ekranu z łatwością można zrobić z niego tablet. Sam ekran (tablet) można także obrócić, podłączyć do klawiatury po obróceniu go o 180 stopni, dzięki czemu dostajemy ekran, na którym wygodnie ogląda się filmy lub rysuje. No właśnie, rysowanie. Do zestawu, za około 399 zł, możemy dokupić Surface Pen, rysik umożliwiający rysowanie po ekranie Surface’a.

Czysta specyfikacja

Surface Book 2 ma ekran 13,5" w technologii PixelSense o rozdzielczości 3000 na 2000 pikseli (267 PPI). W sprzedaży znajdziemy również model z ekranem o przekątnej 15".

Na rynku znajdziemy wersje z procesorami i5 (dwa rdzenie), a także i7 (cztery rdzenie), układem graficznym Intel UHD Graphics 620 (model tańszy, ale słabszy) i z GeForce GTX 1050 (mocniejsza, ale droższa jednostka - tą testowaliśmy). Konfiguracji podlega także pojemność dysku twardego i ilość pamięci RAM: na rynku mamy wersje z 256GB, 512GB i 1TB miejsca na dysku SSD, a także 8 i 16GB pamięci RAM.

Zdjęcie Microsoft Surface Book 2 - tryb ustawienia ułatwiający m.in. oglądanie filmów i rysowanie / INTERIA.PL

Zainstalowany system? Oczywiście Windows 10 Pro. Z przodku znajdziemy kamerę z matrycą o rozdzielczości ośmiu megapikseli (bardzo dobra do wideorozmów) i kamerkę o rozdzielczości pięciu megapikseli z tyłu. Komputer nie ma rzecz jasna napędu DVD. Zrezygnowano również ze standardowego portu HDMI. Na komputerze Microsoftu znajdziemy natomiast dwa porty USB 3.0, złącze USB 3.1 typ C, port Jack i czytnik kart SD. Tyle teorii.

Laptop i tablet w jednym

Jak Surface Book 2 sprawdza się jako laptop? Naprawdę dobrze. Aluminiowa klawiatura typu unibody jest rewelacyjna - doskonale ją wyważono, sprawia wrażenie solidnej, pisze się na niej doskonale, a zawiasy łączące klawiaturę z tabletem wykonano ze starannością, zatem nie ma się co obawiać sytuacji, w której uszkodzilibyśmy komputer. Bransoleta utrzymująca ekran umożliwia regulacje kąty nachylenia ekranu.

Sprzęt waży około 1,6 kg, czyli naprawdę niedużo, biorąc pod uwagę, co oferuje.

Zdjęcie Microsoft Surface Book 2 - tryb rysowania / INTERIA.PL

Po wyjęciu ekranu z klawiatury otrzymuje tablet z Windows 10. Mobilna (tabletowa) wersja "Windy" z pewnością nie oferuje tylu możliwości, co Android czy iOS, ale to nie wina Booka 2. Informacja dla osób pragnących w ten sposób przeglądać strony internetowe, multimedia czy pliki tekstowe w takiej formie jest następująca: wszystko działa poprawnie. Podobnie jak gry obsługiwane przy pomocy interfejsu dotykowego.

Jeśli ktoś zamierza wykorzystać Booka 2 do pół-amatorskiego tworzenia grafiki. Albo tym bardziej do zabawy - będzie zadowolony. Surface Pen, które obsługuje już 4096 poziomów nacisku, rozpoznaje ruchy nadgarstka użytkownika i pozwala na precyzyjne cieniowanie i rysowanie. Dodatkowo, dzięki umieszczonemu na drugim końcu urządzenia przyciskowi pełniącemu funkcję gumki, użytkownicy mogą wprowadzać natychmiastowe korekty w praktycznie każdym dokumencie.

Zdjęcie Surface Pen / INTERIA.PL

Bateria, ekran i praca

Zestaw klawiatura plus tablet gwarantuje około 16 godzin pracy (rzecz jasna przy zachowaniu odpowiednich ustawień) - to naprawdę rewelacyjny wynik. Odłączony tablet to nadal kilka godzin nieustannej pracy.

Sam ekran o wspomnianej rozdzielczości 3000 na 2000 pikseli oferuje doskonałą jakość obrazu, fantastyczny kontrast i bardzo dobre odwzorowanie barw. Widać, za co zapłaciliśmy - po tym względem Book 2 nie ma słabej strony.

Zdjęcie Bransoleta utrzymująca ekran umożliwia regulacje kąty nachylenia ekranu. / materiały prasowe

Przy oferowanej konfiguracji, nawet w najmniej rozbudowanej wersji, Book 2 dobrze sprawdzi się jako komputer "do pracy, multimediów i zabawy". Nie jest to wielkie zaskoczenie. Natomiast, co z grami?

Surface Book 2 kontra gry

Testowana przez nas wersja miała kartę GeForce 1050 i 8GB RAM. Jak poradziła sobie w starciu z nowymi tytułami? Odpowiedź brzmi: Tylko poprawnie.

Zdjęcie Microsoft Surface Book 2 i The Mummy Demastered / INTERIA.PL

The Mummy Demastered

Dwuwymiarowa gra w stylu kultowego "Metroida". Nie stanowiła wyzwania dla Surface’a, ale zawsze warto sprawdzić, czy testowane urządzenie nie będzie miało problemów z prostym graficznie tytułem.

Little Nightmares

Pozornie mało wymagająca graficznie gra przygodowo-zręcznościowa. Szybko jednak okazało się, że zalecane przez Surface’a Book 2 ustawienia zatrzymały się na poziomie "średnie". Zmiana ustawień na najwyższe była "odczuwalna" dla komputera - w niektórych fragmentach gry spadła liczba klatek animacji na sekundę.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Gra akcji z wieloma elementami zręcznościowymi. Realistycznie wyglądające twarze bohaterów, oraz środowisko sprawiają, że Hellblade ma stosunkowo wysokie wymagania, jeśli chcemy grać na wyższych ustawieniach. Sugerowana przez Booka 2 konfiguracja pozostawała na poziomie "Niska". Podbicie ustawień graficznych do "Średnie" odbiło się na płynności animacji.

Jak zatem widać, Book 2 "poradzi sobie" z nowymi grami, ale w większości przypadków nie mamy co liczyć na wysokie ustawienia graficzne, a zarazem bardzo płynną animację. Czy to problem? Trudno uwierzyć, aby ktoś kupił opisywany sprzęt Microsoftu wyłącznie z myślą o grach.

Podsumowanie

Microsoft Surface Book 2 to jeden z najlepszych komputerów przenośnych z Windowsem na rynku. Jego ceny mogą przyprawić o szybszą pracę serca, ale w zamian dostajemy prawdziwego konkurenta - a dla niektórych użytkowników nawet "zabójcę"- MacBooka Pro

Plusy Doskonała jakość wykonania

Bardzo dobry ekran

Czas pracy na baterii

Robi wrażenie Minusy Cena na moc obliczeniowa - kwestia dyskusyjna Ocena 0.5 / 10

CENY

Model 13,5" - 256GB, 8GB, procesor graficzny Intel HD Graphics 620 - 7599 zł

Model 13,5" - 256GB 8GB NVIDIA® GeForce GTX 1050 z 2 GB GDDR5 - 9799 zł



Model 15" - 256GB 16GB NVIDIA GeForce GTX 1060 z 6GB GDDR5 - 11 999 zł

Model 15" - 1TB 16GB NVIDIA GeForce GTX 1060 z 6GB GDDR5 - 16 299 zł