Szybko, szybciej, światłowód – jak sprawdza się Orange Światłowód

Jak na co dzień w warunkach domowych sprawdza się światłowód? Czy jednoczesne korzystanie z serwisów wideo i pobieranie wielkich plików jest problemem dla tej technologii? Przetestowaliśmy, jak Orange Światłowód radzi sobie m.in.: z YouTubem, Netfliksem, a także platformami zajmującymi się dystrybucją gier.

Zdjęcie

Taką sytuację znajdą praktycznie wszyscy, którzy współdzielą Internet z innymi domownikami - włączyliśmy film na Netfliksie, chcielibyśmy obejrzeć go w jakości 4K, ale, no właśnie, druga połówka ogląda coś na YouTubie, syn pobiera grę na Xboksa One, a córka ogląda coś na Vimeo. Nie mówiąc już o tym, że do domowej sieci Wi-Fi podpięte są smartfony, laptopy, a nawet zegarki. Nie mija nawet minuta filmu, a jakość wideo spada z Ultra HD na Full HD, a potem na HD, aby w końcu stanąć na ekranie buforowania. Jak tego uniknąć? Rozwiązaniem będzie Orange Światłowód.

Reklama

Czym jest światłowód?

Orange Światłowód korzysta z infrastruktury FTTH (z ang. Fiber To The Home). Co to oznacza? Światłowód łączy centralę bezpośrednio z mieszkaniem klienta. Bez pośredników, a co za tym idzie - bez spadków transferu. Po prostym montażu, możemy mieć w domu Internet o prędkość pobierania (download): od 100 Mb/s, na 600 Mb/s kończąc - zależnie od oferty. Plik zajmujący 1 GB pobierzemy w około 14 sekund. Wszystko bez limitu. A także bez problemów w przypadku, kiedy jednocześnie pobieramy dane na kilku urządzeniach równolegle. Jak to wygląda na konkretnych przykładach?

Serwis YouTube

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez YouTube’a. Popularna platforma wideo potrafi być wyzwaniem dla tradycyjnych dostawców Internetu. Oglądanie filmu w jakości 1080p (Full HD), to transfer danych na poziomie 3.5 Mb/s. Jeśli zdecydujemy się na włączenie filmu w jakości 2160p (Ultra HD 4K), transfer wzrasta do 30 Mb/s. Wystarczy zatem, że dwie osoby, na dwóch urządzeniach, na przykład na telewizorze 4K z platformą Smart TV i na laptopie z ekranem 4K, oglądają wideo w rozdzielczości 2160p, a Internet niebazujący na technologii światłowodów przestaje radzić sobie z takim obciążeniem. Tymczasem mając światłowód nawet o transferze 100 Mb/s, spokojnie możemy kontynuować nasz wieczór z YouTubem.

Netflix i inne serwisy wideo

Platforma Netflix to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów oglądania seriali, bajek i filmów. Posiadacze konta premium mogą korzystać z Netfliksa na czterech urządzeniach jednocześnie. Orange Światłowód poradzi sobie nawet z takim wyzwaniem. Netflix automatycznie dobiera jakość do bieżącej szybkości połączenia internetowego. W przypadku światłowodu zawsze będzie to najwyższa wersja.

Film w jakości HD w przypadku Netfliksa wymaga prędkości pobierania około 4 Mb/s. Jeśli zwiększymy jakość do 4K, dodatkowo jeszcze korzystając z technologii HDR (lepszy kontrast i kolory), nagle będziemy potrzebowali około 50 Mb/s. Po raz kolejny światłowód sprosta temu zadaniu, nawet w przypadku czterech kont.

Inne powszechnie dostępne serwisy wideo takie jak: HBO GO, ShowMax, Amazon Video, Player.pl, Filmbox, Cineman czy VOD.TVP, w przypadku korzystania z wideo w wyższej rozdzielczości, wymagają między 3 Mb/s a 5 Mb/s. Żadne wyzwanie dla światłowodu.

Steam, Xbox Live i PlayStation Network

Najpopularniejsze gry komputerowe potrafią zajmować naprawdę sporo miejsca na dysku twardym - od około 30 GB ("Wiedźmin 3"), aż po prawie 100 GB ("Forza Horizon 7"). Jeśli jest jedna rzecz, o której marzą gracze, to stabilne i szybkie łącze internetowe. Mając bibliotekę kilkudziesięciu lub więcej tytułów, nie trzymamy wszystkich gier na dysku. Instalujemy daną grę wtedy, kiedy chcemy. Zatem, chcielibyśmy pobrać ją najszybciej, jak to tylko możliwe.

Xbox One i jego platforma do pobierania gier Xbox Live, podobnie jak PlayStation 4 i cyfrowy sklep PlayStation Network, umożliwiają pobieranie gier z maksymalną prędkością między 70 Mb/s a 100 Mb/s, zależnie od pory dnia i liczby osób korzystających z usługi. Konsola analizuje nasze połączenie, wybierając najwyższą możliwą wartość. Oczywiście, według uznania, możemy zmniejszyć prędkość pobierania, ale mając światłowód nie będzie to konieczne.

Steam, platforma stworzona przez Valve, usługa najczęściej wybierana przez osoby kupujące gry komputerowe, stwarza możliwość pobierania danych z jeszcze większą prędkością, zależnie od pory dnia i liczby internautów, możemy pobierać gry nawet z prędkością przekraczającą 500 Mb/s. Światłowód jest preferowaną przez Steam opcją, gdyż jest to jedyna technologią internetowa potrafiącą wykorzystać potencjał platformy Valve.

Prędkość jak z filmu science fiction

Pliki (np. programy) można rzecz jasna pobierać z wielu źródeł, w Sieci nie brakuje serwisów oferujących legalny download nowego programu do odtwarzania filmów czy edytora graficznego. Nie brakuje serwisów podobnych w założeniu do YouTube’a (np. Vimeo), jak i platform konkurencyjnych dla Steama (np. GOG, Windows Store). Niezależnie od tego, skąd będziemy pobierać pliki, gdzie będziemy oglądać filmy, przeglądać zdjęcia czy słuchać muzyki - światłowód poradzi sobie bez zająknięcia.

Ile może potrwać przykładowe pobieranie plików, przy maksymalnej prędkości światłowodu, 600 Mb/s? Ściągnięcie 5 GB może zająć nawet jedyne 71 sekund. A kosmiczny rozmiar 100 GB, czyli pojemność największego nośnika optycznego na świecie, dwuwarstowej płyty Ultra Blu-ray 4K, pobierzemy w 23 minuty. Jeszcze trzy lata temu taki wynik można było uznać za wizję rodem z filmu science fiction.

Szybko, szybciej, światłowód

Jak zatem wyraźnie widać, problem opisany na początku artykułu, w przypadku posiadania Orange Światłowodu nie istnieje. Czteroosobowa rodzina korzystająca z kilku urządzeń podłączonych do Sieci jednocześnie nie będzie stanowiła dla światłowodu wyzwania. Film w streamie, YouTube, pobieranie gier i ściąganie plików - nawet jeśli robimy to wszystko jednocześnie, nie spotkamy się z utratą płynnego transferu. A domownik, którzy chce obejrzeć w takich warunkach film w jakości Ultra HD na Netfliksie, nie będzie musiał obawiać się planszy z buforowaniem wideo.

Co więcej, użytkownik światłowodu może być pewien, że nawet za kilka lat, kiedy urządzenia, z których korzystamy, będą wymagały jeszcze więcej danych, chociażby w celu obsługi materiałów wideo w jakości 8K, nadal mamy gwarancję szybkiej i niezawodnej transmisji danych.