Sztuczna inteligencja już teraz programuje lepiej niż człowiek

Google przeprowadziło eksperyment, którego efekty są zaskakujące. Sztuczna inteligencja może być lepsza niż zespół ludzi.

Zdjęcie Sztuczna inteligencja wkrótce zastąpi człowieka? /©123RF/PICSEL

W ramach projektu AutoML, Google sprawdziło, czy stworzona przez firmę sztuczna inteligencja jest w stanie poprawić własną pracę na podstawie nowo przyswojonych informacji. Okazało się, że nie stanowi to dla systemu żadnego problemu i może on skutecznie analizować efekty własnej pracy, wyszukiwać błędy i je poprawiać, biorąc pod uwagę nową wiedzę i okoliczności.

Według Google to ostateczny dowód na to, że sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić nie tylko jednego człowieka, ale cały zespół liczący nawet 1300 osób. To odkrycie może okazać się przełomowe, szczególnie dla dużych firm, które będą mogły w ten sposób znacząco zredukować koszty.



Projekt AutoML ma na celu stworzenie oprogramowania służącego do tworzenia nowych sieci neuronowych. Google zdradza niewiele na jego temat, ale jak widać efekty prac są imponujące.