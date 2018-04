System rozpoznawania twarzy pomógł złapać poszukiwanego przestępcę

Według doniesień portalu Digital Trends, chińskie służby złapały poszukiwaną osobę dzięki zaawansowanemu systemowi identyfikacji twarzy.

Zdjęcie System rozpoznawania twarzy ma zastosowanie nie tylko w smartfonach /AFP

Chińczycy już od kilku lat pracują nad technologią, która pozwoli skanować i rozpoznawać każdą twarz widoczną na miejskim monitoringu. W tym celu, na ulicach są instalowane specjalne kamery, a komputery, które je obsługują, posiadają zaawansowane oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję. Misją systemu jest oficjalnie zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach i utrudnienie życia przestępcom.

Reklama

Co by nie mówić o takim rozwiązaniu, na pewno nie można powiedzieć, że nie jest skuteczne. Chińczycy ostatnio pochwalili się, że kamery poprawnie zidentyfikowały poszukiwanego przestępcę wśród 50 tysięcy ludzi zgromadzonych na koncercie w mieście Nanchang, co umożliwiło służbom jego zatrzymanie. Zgodnie z informacjami upublicznionymi przez policję, był to mężczyzna zamieszany w przestępstwa gospodarcze.

Zgodnie z zapowiedziami, to dopiero początek rozwoju tego systemu. W przyszłym roku w Singapurze ma zostać uruchomiona sieć 100 tysięcy ulicznych kamer zamontowanych na latarniach, podłączonych do systemu rozpoznawania twarzy i bazy osób poszukiwanych.