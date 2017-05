Stworzono najcieńszy holograficzny wyświetlacz na świecie

Australijscy naukowcy wynaleźli holograficzny wyświetlacz, który może w przyszłości zastąpić tradycyjne ekrany.

Zdjęcie Ten wynalazek może odmienić dotychczasowe postrzeganie ekranów /YouTube /Internet

Największą wadą powszechnego zastosowania hologramów od zawsze były duże rozmiary projektorów. Nowe odkrycie może jednak całkowicie odmienić ten stan rzeczy i sprawić, że każdy z nas będzie za kilka lat nosił hologram w kieszeni.



Naukowcy z australijskiego RMIT University w Melbourne, przy współpracy z kolegami po fachu z Pekińskiego Instytutu Technologii opracowali hologram, którego rozmiary są rewolucyjnie małe. Są bowiem jeszcze mniejsze niż tradycyjne panele, stosowane powszechnie w telewizorach, tabletach, komputerach i telefonach (25 nanometrów).

Jest on wykonany z topologicznego izolatora, który cechuje mały współczynnik załamania światła na powierzchni. Jednocześnie, współczynnik ten jest bardzo duży w całym materiale.



Co ważne, projektor jest również bardzo łatwy w produkcji - do jego wytworzenia używa się nadruku laserowego. Do wprowadzenia technologii w życie jest potrzebnych jeszcze kilka istotnych kroków, ale wszystko jest na dobrej drodze aby w przyszłości trafiła ona do powszechnego użytku. Kolejnym etapem ma być stworzenie sztywnej warstwy, umożliwiającej prezentowanie hologramów.