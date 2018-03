Steve Jobs - wystawiono na aukcji jego podanie o pracę

W sieci pojawiła się aukcja, na której zostało wystawione CV byłego CEO Apple. Ile ludzie są w stanie zapłacić za ten historyczny kawałek papieru?

Zdjęcie Podanie zostało sprawdzone pod kątem autentyczności /PR AUCTION /materiał zewnętrzny

Dokument pochodzi z 1973 roku i dokładnie nie wiadomo, do jakiej firmy był składany. Można jednak przypuszczać, że chodzi o Atari, gdzie rok później rozpoczął pracę. W formularzu, Jobs opisuje, że nie posiada telefonu i ma dostęp do transportu, ale nie jest on wygodny.

Autentyczność dokumentu została potwierdzona przez specjalistów, a jego stan jest bardzo dobry, więc cena wywoławcza także nie była mała. Zainteresowanie jest jednak na tyle duże, że dawno przekroczono minimalną kwotę 50 tysięcy dolarów. Obecnie, kwota do przebicia to niecałe 67 tysięcy dolarów. Aukcja kończy się dziś (15 marca).



Przypomnijmy, że Apple Computer zostało założone w 1976 roku, czyli 3 lata po wypełnieniu opisywanego formularza.