Startuje YouTube TV - telewizja "po kablu" to przeszłość

W Stanach Zjednoczonych YouTube wystartuje z usługą, którą można nazwać alternatywą dla tradycyjnej telewizji. Na czym ma ona polegać? Zamiast anteny, Amerykanie będą mogli oglądać kanały telewizyjne dzięki połączeniu internetowemu.

Zdjęcie Cord cutters - tak w USA określa się osoby, które rezygnują z "telewizji po kablu" /©123RF/PICSEL

Rozwiązanie samo w sobie nie jest w żadnym stopniu techniczną rewolucją. Zresztą, strony WWW specjalizujące się w nielegalnym transmitowaniu sygnału telewizyjnego przy pomocy internetu robią swoją wersję YouTube TV od dawna. Zresztą, znajdziemy podobne, legalne rozwiązania. Problem polega na tym, że praktycznie zawsze nie oferują one kanałów, które chcielibyśmy oglądać. Ale to uległo zmianie, przynajmniej w USA. Google nawiązało współpracę m.in. ze stacjami: CW, USA, FX, FXX, Syfy, FreeForm, MSNBC, CNBC, Fox News, Fox Business, Disney, Disney Jr., NatGeo, Sprout oraz E!.

Reklama

YouTube TV zaoferuje szereg dodatkowych rozwiązań, jak na przykład system rekomendacji, społecznościowe komponenty oraz opcję nagrywania programów (odpowiednik DVR). To nic nowego, największą nowością pozostaje fakt, że "klasyczne telewizje" przeniosły się oficjalnie do internetu, we współpracy z Google. Kabel antenowy nie będzie już potrzebny.

Cena? Między 35 a 40 dolarów, zależnie od miejsca w Stanach. Dostępność usługi została jednak ograniczona tylko do kilku miast na terenie USA.