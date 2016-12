RMF 24: Rzuć okiem na... fotkę Pandory

NASA opublikowała najnowsze, jedno z najlepszych do tej pory zdjęć księżyca Saturna, Pandory. Sonda Cassini wykonała je w minioną niedzielę podczas najbliższego w historii przelotu obok kosmicznej skały, przypominającej ziemniaka o rozmiarach 104 × 81 × 64 kilometrów. Sonda wykonała zdjęcie z pomocą swej wąskokątowej kamery z odległości nieco ponad 40 tysięcy kilometrów. Widać na nim wyraźnie dwa największe kratery o średnicy około 30 kilometrów.

Zdjęcie Pandora /NASA

Do poprzedniego największego zbliżenia sondy Cassini do Pandory doszło 5 września 2005 roku, kiedy próbnik znalazł się w odległości 52 tysięcy kilometrów od Księżyca. Fotografie wykonane wtedy zarówno w podczerwieni, ultrafiolecie, jak i świetle zielonym posłużyły do stworzenia poniższego, sztucznie pokolorowanego zdjęcia. Najdrobniejsze widoczne na nim szczegóły mają 300 metrów. W przypadku powyższego zdjęcia sprzed kilku dni, najmniejsze widoczne szczegóły mają 240 metrów.

Sonda Cassini, wspólne przedsięwzięcie NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Włoskiej Agencji Kosmicznej została wystrzelona w 1997 roku i od 2004 roku krąży wokół Saturna. Jej misja zakończy się we wrześniu przyszłego roku, kiedy ma ostatecznie zagłębić się w atmosferę planety i przekazywać dane na jej temat tak długo, jak to będzie możliwe.

Zdjęcie Zdjęcie Pandory z 2005 roku /NASA

Wcześniej jeszcze kilkadziesiąt razy okrąży planetę, zbliżając się najpierw 20 razy do zewnętrznej krawędzi jej pierścieni, a potem, po ostatnim przelocie obok księżyca Tytan i korekcie orbity, przelatując 22 razy między górną powierzchnią atmosfery Saturna, a wewnętrzną krawędzią pierścieni.

Grzegorz Jasiński