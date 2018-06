Revolut startuje z usługą dla firm - Revolut Connect

Revolut, spółka z branży fintech, ogłosiła uruchomienie platformy Revolut Connect, najłatwiejszej i najszybszej metody by zintegrować konto Revolut for Business z aplikacjami pomocnymi w codziennym prowadzeniu biznesu.

Zdjęcie Revolut Connect /materiały prasowe

Revolut to najszybciej rosnący fintech w Europie pozyskuje około 120 nowych klientów biznesowych dziennie. Revolut Connect jako uzupełnienie swojej oferty bankowości dla firm, pozwalając im na łatwą integrację z najbardziej popularnymi aplikacjami biznesowymi, w tym platformami księgowymi takimi jak FreeAgent, narzędziami do wewnątrzfirmowej komunikacji jak Slack, czy innymi aplikacjami usprawniającymi zarządzanie wydatkami, podatkami czy płacami w przedsiębiorstwie.

Tradycyjne instytucje finansowe często pozostają niechętne idei otwartej bankowości, współdzielenia danych z podmiotami zewnętrznymi i dostosowywania się do elastyczności z jaką funkcjonuje dziś biznes. Współczesne zwinne firmy funkcjonują jednak i rosną w środowisku online, wykorzystując szerokie spektrum aplikacji i narzędzi do usprawniania operacji, lepszej obsługi klientów i błyskawicznego procesowania płatności - przy najmniejszych możliwych kosztach.



Revolut wykorzystał sygnały płynące ze strony przedsiębiorców i zaprojektował usługę Revolut for Business tak by automatyzowała i upraszczała ich pracę. W dobie otwartego API biznes stara się automatyzować wewnętrzny procesy i zadania poprzez predefiniowane masowe płatności, integrację z kontrahentami, systemy powiadomień o aktywności klientów w sieci i analizę ich interakcji z marką.



Revolut dokłada starań, by klienci firmowi mieli zawsze pod kontrolą swoje dane i ich bezpieczeństwo. Gdy tylko integrują się z zewnętrznymi aplikacjami z pomocą Revolut Connect mogą decydować jakiego typu dane chcą udostępniać oraz wstrzymać lub całkowicie zablokować ich współdzielenie w dowolnym momencie - z poziomu swojego konta Revolut for Business.



Firma chce aby platforma Revolut for Business stała się wzorem otwartej bankowości, na której użytkownicy zewnętrzni będą mogli tworzyć i udostępniać swoje własne usługi. Fintech pracuje nad tym by udostępnić API developerom, którzy wykorzystają jego potencjał do tworzenia i udostępniania własnych rozwiązań - z korzyścią dla społeczności klientów Revolut.