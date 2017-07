"Puls Biznesu": Cyberpokolenie zależne od urządzeń

Ponad 36 proc. 25-latków ma bardzo pozytywny stosunek do nowych technologii. Ale dostrzegamy też negatywne aspekty - informuje "Puls Biznesu", przedstawiając wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Bosch Polska przez ośrodek Danae.

Zdjęcie Większość 25-latków ma pozytywny stosunek do nowych technologii /©123RF/PICSEL

Firma Bosch Polska przebadała rodzimych 25-latków i sprawdziła, jakie jest ich podejście do rozwiązań technologicznych. Pokolenie to - jak zauważa "Puls Biznesu" - pamięta jeszcze czasy bez telefonu komórkowego, ale szybko przyswaja nowości. Badanie pokazało, że większość 25-latków ma pozytywny stosunek do nowych technologii. Niemal 37 proc. uważa, że są one szansą na rozwój i poprawę jakości życia jednostki i całego społeczeństwa.

Reklama

Konsumenci w wieku 25 lat dysponują już wieloma urządzeniami - od smartfonów i tabletów po "inteligentne" zegarki i spodziewają się, że w kolejnym dziesięcioleciu będą już mogli zarządzać przestrzenią wokół siebie i własną aktywnością z poziomu jednego urządzenia - czytamy w artykule. Na pytanie co zyskaliśmy wraz z rozwojem nowych technologii, 53 proc. badanych wskazało przede wszystkim błyskawiczny dostęp do wiedzy i informacji. Blisko 31 proc. ankietowanych wskazało na łatwość komunikowania się, a 18 proc. - na większą wygodę i komfort życia.

Badanie pokazało, że istnieje też ciemna strona technologicznego postępu. 71 proc. badanych "obwinia" nowoczesne rozwiązania o osłabianie wartościowych, międzyludzkich form kontaktu. Zdaniem 16 proc., technologie przyczyniają się do zmniejszenia aktywności fizycznej, według 13 proc. kończą się utratą prywatności.

mmi/