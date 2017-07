Prawnik-robot udziela już darmowych porad w całych Stanach Zjednoczonych

Inteligentny chatbot udziela pomocy już we wszystkich 50 stanach.

Zdjęcie DoNotPay to w pełni darmowe narzędzie /materiały prasowe

DoNotPay to projekt, który został stworzony w 2016 roku przez Joshua Browdera, studenta Uniwersytetu Stanforda. Jest to specjalny chatbot, odpowiadający na pytania z zakresu prawa cywilnego i karnego. Początkowo, udzielał tylko porad na temat unikania płacenia mandatów, później rozszerzył swoją działalność również o innego rodzaju porady prawne.

Narzędzie wciąż nie jest na tyle zaawansowane, aby móc w pełni zastąpić prawnika, ale z prostszymi zadaniami radzi sobie świetnie, a co najważniejsze, zupełnie bezpłatnie. W prostu sposób jest w stanie również wygenerować podstawowe dokumenty, które klient musi tylko podpisać. Jak chwali się autor, DoNotPay pomogło już uniknąć ponad 375 000 mandatów za parkowanie.



DoNotPay zaczynał Nowym Jorku i Seattle, a teraz jest już dostępny w całych Stanach Zjednoczonych.



Chatboty to coraz popularniejsze narzędzia, które zastępują człowieka w żmudnym kontakcie z klientami. Są już powszechnie stosowane przez wiele firm, a nawet Amerykański Urząd Imigracyjny, który niedawno wprowadził do użytku nowego bota o nazwie Visabot, który pomaga w procesie uzyskiwania wizy.