Pornhub będzie prosił o numer telefonu i nazwisko użytkownika

Nowe prawo w Wielkiej Brytanii wymusi na administratorach stron pornograficznych weryfikowanie wieku odwiedzających, a co za tym idzie gromadzenie ich danych osobowych.

Zdjęcie Pornhub zastosuje system o nazwie AgeID /AFP

Do 250 tysięcy funtów kary będzie musiała zapłacić strona z materiałami pornograficznymi, która dopuści nieletnich użytkowników z Wielkiej Brytanii do przeglądania swoich zasobów. Według rządu, ma to być skuteczny sposób na całkowite odcięcie dostępu do pornografii osobom przed 18. rokiem życia.

W związku z powyższym, Pornhub planuje już w przyszłym miesiącu wprowadzić rozwiązanie AgeID, stworzone przez MindGeek, firmę należącą do pornograficzna giganta. Będzie ono polegało na weryfikacji wieku poprzez dopuszczanie do przeglądania tylko osób zarejestrowanych w systemie, w którym znajduje się ich imię oraz nazwisko, adres, telefon, miejsce i data urodzenia.



Baza ma być wykorzystywana nie tylko do weryfikacji wieku przy pornografii, ale także do monitorowania aktywności użytkowników w sieci i personalizowania reklam. Wielka Brytania będzie pierwszym krajem na świecie, który w ten sposób ograniczy korzystanie z sieci.



Pornhub obiecuje, że nie będzie nigdzie zapisywał i upubliczniał historii przeglądania oraz preferencji użytkowników, ale w żaden sposób nie załagodziło to nastojów wśród brytyjskich internautów, którzy otwarcie protestują przeciw nowym zasadom. AgeID ma wkrótce zostać zastosowane także przez inne serwisy dla dorosłych.