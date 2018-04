Polska Drużyna Narodowa Imagine Cup 2018 wybrana

Drużyna Wavy reprezentująca Politechnikę Łódzką i Politechnikę Warszawską powalczy w światowych finałach konkursu w Seattle o 100 tysięcy dolarów.

Zdjęcie Drużyna Wavy reprezentująca Politechnikę Łódzką i Politechnikę Warszawską /materiały prasowe

Trzy drużyny: Hacks for Snacks z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, AcomoEye Team z Politechniki Warszawskiej oraz Wavy reprezentująca Politechnikę Łódzką oraz Politechnikę Warszawską, zwyciężyły odpowiednio w kategoriach Artificial Intelligence, Mixed Reality i Big Data. Podium dopełniła drużyna Raccoon Smart Trash z Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, która wygrała specjalną konkurencję lokalną poświęconą inteligentnym miastom. Przyznając główne nagrody w poszczególnych kategoriach, jury zwróciło uwagę na potencjał rynkowy proponowanych projektów oraz dojrzałe podejście ich autorów do adopcji trendów technologicznych. Patronat honorowy nad polskimi finałami Imagine Cup 2018 objęły 4 ministerstwa: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spośród zwycięzców wszystkich czterech kategorii VIP Jury wyłoniło Drużynę Narodową - Polskę w finałach Imagine Cup w Seattle będzie reprezentował zespół Wavy.

Imagine Cup to konkurs dla studentów już niemal tylko z nazwy. Na scenie obserwujemy zmagania młodych przedsiębiorców, którzy przychodzą z dobrze rozpisanym modelem biznesowym, rzetelną analizą rynku oraz planami polityki cenowej swoich rozwiązań. Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście wykorzystanie najnowszych technologii i pomysły, które już dzisiaj przybliżają nam przyszłość i pokazują, że innowacje, o których myślimy w odległej perspektywie. już teraz zmieniają naszą rzeczywistość.

"To, co obserwuję przewodnicząc obradom VIP Jury podczas lokalnych finałów Imagine Cup, to nieustanny wzrost świadomości zespołów na temat konieczności przygotowania efektywnych modeli biznesowych. Tegoroczne projekty prezentują wysoki poziom dojrzałości oraz przemyślany model wykorzystania najnowszych trendów technologicznych i wiedzy biznesowej" - przyznaje Magda Taczanowska, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft.

Współorganizatorem finałów lokalnych Imagine Cup od 10 lat jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

"Design i intuicyjność rozwiązań w przypadku projektów zgłaszanych do konkursu Imagine Cup są równie ważne, co pomysł i zastosowane technologie. Już od 10 lat nie tylko kibicujemy kolejnym młodym przedsiębiorcom, ale także aktywnie i z wielką przyjemnością wspieramy lokalne finały konkursu jako jego współorganizator" - podsumowuje Bożena Gargas, Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

W tym roku drużyny startowały w trzech zupełnie nowych kategoriach odzwierciedlających światowe trendy technologiczne, a są to: Artificial Inteligence, Mixed Reality oraz Big Data. Czwarta, specjalna kategoria to lokalna inicjatywa Microsoft dedykowana rozwiązaniom na rzecz inteligentnych miast Smart City.

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jak na przykład sztuczna inteligencja czy rzeczywistość rozszerzona to duże wyzwanie, zarówno w warstwie projektowej, jak i deweloperskiej. Tym bardziej warto obserwować kolejne już zmagania studentów, którzy z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom, nie myśląc o swoich projektach, jak tylko o zgłoszeniu do konkursu, ale traktując je jak własny biznes, z którym chcą wiązać przyszłość.

Zwycięski projekt, który zdobył tytuł Drużyny Narodowej, to zespół Wavy. Ich rozwiązanie - lokalizator dla nurków rekreacyjnych - jest oparte o urządzenie przekazujące informacje o położeniu nurka w czasie rzeczywistym. Zebrane dane trafiają do chmury Microsoft Azure, gdzie zostają̨ przeanalizowane i zobrazowane za pomocą aplikacji, co daje możliwość́ obserwacji położenia nurka i przekłada się̨ na poprawę̨ poczucia bezpieczeństwa pod wodą.

"Jesteśmy mile zaskoczeni zwycięstwem, którego się nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza dla mnie to szczególne wyróżnienie, na które długo czekałem. To już mój trzeci start w Imagine Cup. Tym bardziej jestem szczęśliwy, ponieważ otrzymałem również nagrodę Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego za najlepszy interfejs" - mówi Jakub Wujek, lider drużyny Wavy.

VIP Jury pod przewodnictwem Magdy Taczanowskiej, członka zarządu polskiego oddziału Microsoft obradowało w składzie:

Dominik Wójcicki, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Krzysztof Majdan, Redaktor Naczelny InnPoland

Mateusz Kierepka, CEO MedApp

Katarzyna Rzehak, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Nagrody dodatkowe:

Nagroda Specjalna Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii za najbardziej innowacyjny i perspektywiczny projekt dla zespołu AcomoEye Team z Politechniki Warszawskiej.

Nagroda specjalna Instytutu Wzornictwa Przemysłowego dla najlepszego projektanta grafiki dla Jakuba Wujka z zespołu Wavy.

Nagroda wspólna Microsoft, akceleratora eduLAB i EdgeOne Solutions, którą jest gwarancja współpracy z eduLAB w zakresie mentoringu oraz prezentacji projektu przed Komitetem, który decyduje o finansowaniu rozwoju projektu kwotą do 1 mln PLN trafiła w ręce zespołów, które zwyciężyły w każdej z kategorii, czyli: Raccoon Smart Trash, Hacks or Snacks, AcomoEye Team oraz Wavy.

Partnerami polskich finałów Imagine Cup 2018 są: Egde One Solutions, eduLAB, SoftwareHut, Zonifero, Startberry, Solidbrain, Apzumi, Nordea, Data Scientist as a Service, Technology Innovation Data Knowledge, Predica, QBN Fund, BlackPearls VC, Speedup Group, Lawmore, PressToRead i ChallengeRocket.

Pełna lista projektów finałowych Imagine Cup 2018:

Artificial Intelligence

Zespół Hacks for Snacks. Rozwiązanie Nerve jest skierowane do osób, których dzieci cierpią̨ na epilepsję. Głównym jego celem jest zapewnienie spokoju rodzicom, którzy żyją w ciągłej niepewności i strachu o stan zdrowia swoich dzieci. Produkt gwarantuje ciągłą ochronę monitorowania stanu dziecka i bezzwłocznego powiadamiania rodzica bądź́ opiekuna w sytuacji kryzysowej. Aplikacja zapewnia także wsparcie, dbając o codzienne czynności, czyli np. przypominając opiekunom o odpowiednich lekach dla dziecka. System potrafi również przygotowywać niezbędną dla lekarza, bardzo dokładną dokumentację medyczną w postaci nagrań z napadów oraz ich dokładnej historii, informacji o tym, kiedy, w jakiej dawce i jakie leki dziecko przyjęło.

Zespół Mindhand. Rozwiązanie Mindhand to projekt skierowany do osób po amputacji kończyny górnej. Głównym celem zespołu jest wyprodukowanie taniego rozwiązania, na które będzie mógł sobie pozwolić każdy potrzebujący. Projekt będzie łatwy w użyciu dzięki aplikacji, która umożliwi osobom po amputacji sterowanie za pomocą mięśni i wykonywanie odpowiednich ruchów protezą, a także pozwoli wprowadzić "własne chwyty" i podzielić się nimi z innymi użytkownikami. Projekt wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe do przypisania napięcia mięśniowego dla pojedynczych ruchów i używa biofeedbacku, który pozwoli użytkownikowi kontrolować́ protezę.

Drużyna The Spectre. Rozwiązanie Spectre poprawia profilaktykę, przyspiesza diagnozę i umożliwia spersonalizowaną terapię nowotworową. Wszystko dzięki uczeniu maszynowemu - algorytmy uczenia maszynowego są w stanie standaryzować duże ilości danych, na podstawie których lekarz będzie w stanie stwierdzić, z jakim typem nowotworu ma do czynienia. Autorzy rozwiązania chcą stworzyć́ pierwszą na świecie, szeroko rozwijalną platformę̨ open - source, służącą̨ do przechowywania oraz przetwarzania zbiorów danych obrazowania spektrometrii mas.

Mixed Reality

Drużyna AcomoEye Team. Rozwiązanie AcomoEye ma za zadanie rozwiązać problemy wizji człowieka podczas stosowania gogli wirtualnej rzeczywistości. Głównym celem rozwiązania jest poprawa komfortu wizyjnego, poprawienie obrazu wyświetlanego przez gogle VR oraz rozwiązanie konfiktu wergencji i akomodacji. Przyczyni się to do zmniejszenia zmęczenia w trakcie i po używaniu gogli, zapewni mocniejsze wrażenia z poczucia przebywania w VR oraz pozwoli na dłuższe sesje w świecie wirtualnej rzeczywistości bez negatywnych skutków. Proponowane rozwiązanie ma być łatwe w dołączeniu do już istniejących gogli. AcomoEye łączy w sobie state-of-the-art w dziedzinach śledzenia wzroku, grafiki komputerowej oraz optyki zmiennoogniskowej.

Drużyna Code HussAR. Rozwiązanie Health Point. Za pomocą gogli rozszerzonej rzeczywistości HoloLens ratownik/lekarz sczytuje z opaski dane. Technologia Mixed Reality umożliwia ratownikowi prowadzić akcję ratunkową i monitorować parametry życiowe i czas akcji jednocześnie. Aplikacja na Hololens dodatkowo umożliwia stałe połączenie ze szpitalem. Wszystkie dane są również przekazywane do szpitala, do którego poszkodowany zostanie zawieziony, łącznie z jego lokalizacją w celu przygotowania się szpitala na odbiór poszkodowanego.

Drużyna HomU. Rozwiązanie HomU to innowacyjna aplikacja do planowania wystroju i umeblowania wnętrz oparta o urządzenie Microsoft HoloLens. Użytkownik może umieszczać w swoim otoczeniu meble i przedmioty dostępne w bazie danych aplikacji. Docelowo baza ma być połączona z aktualnymi ofertami producentów wyposażenia domowego. Dodatkowo użytkownik może wchodzić w interakcję z dodanymi przedmiotami (obracanie, przesuwanie, otwieranie itp.), aby sprawdzić czy pasują do wnętrza mieszkania.

Big Data

Zespół Novlex. Projekt Ionet to oparte o IoT i blockchain rozwiązanie, którego głównym zamysłem jest uniezależnienie smartfona od konkretnego dostawcy sieci, tak aby w momencie przeciążenia lub awarii nadajnika jednego z operatorów mniejsze urządzenia były w stanie przejąć odpowiedzialność za przesyłanie danych między innymi użytkownikami, czyli przejść z systemu scentralizowanego na system zdecentralizowany.

Zespół. Wavy. Rozwiązanie - lokalizator dla nurków rekreacyjnych - jest oparte o urządzenie przekazujące informacje o położeniu nurka w czasie rzeczywistym. Zebrane dane trafiają̨ do chmury Microsoft Azure, gdzie zostają̨ przeanalizowane i zobrazowane za pomocą aplikacji, co daje możliwość obserwacji położenia nurka i przekłada się̨ na poprawę poczucia bezpieczeństwa pod wodą.

Drużyna Wawteam. CareFree to projekt platformy analitycznej, a docelowo także subskrypcyjno-sprzedażowej kosmetyków, chemii gospodarczej oraz innych artykułów codziennego użytku, wykorzystujący rozwiązania z dziedzin IoT, smart home oraz Big data. Rozwiązanie polega na zastosowaniu czujników mierzących zużycie produktów codziennego użytku (np. waga zaszyta w opakowaniu proszku do prania), przesłaniu zebranych danych na platformę Microsoft Azure, poddaniu ich analizie (uczenie maszynowe) a następnie otrzymaniu precyzyjnych informacji o tym, jak zużywane są produkty i kiedy należy dostarczyć ich kolejne opakowania.

Smart City

Drużyna CrazyCodersPL. WizzuLED to system pozwalający artystom i technikom wyrazić ich emocje w subtelny sposób. Pozwala na wyświetlanie informacji, fragmentów ekranu, wizualizacji, a nawet 8- bitowych gier. Idealnie nadaje się do klubów, na estradę oraz jako element wystroju różnych lokali.

Drużyna PetSity. PetSity to aplikacja, która stanowi rozwiązanie stworzone dla ludzi nieposiadających wystarczającej ilości czasu w danej chwili, aby zająć się swoimi zwierzętami domowymi. Zespół chcę stworzyć rozwiązanie na wiele platform, które umożliwiłoby znalezienie w okolicy osoby chcącej zająć się zwierzątkiem za odpowiednie wynagrodzenie.

Zespół Raccoon Smart Trash. Raccoon Smart Trash to projekt, który koncentruje się na problemie złej organizacji zarządzania odpadami, jak również brakiem świadomości ekologicznej wśród obywateli. Rozwiazanie ma zmienić sposób, w jaki ludzie patrzą na ekologię i przyczynić się do poprawy przyszłości naszej planety.