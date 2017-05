Plusz ABO: Abonament i oferta na kartę w jednym

Plush ABO to oferta sieci Plus przeznaczona specjalnie dla osób młodych, które za niewielkie pieniądze chcą korzystać z pakietów łączących w sobie zalety abonamentu i usługi na kartę. Oferta wyróżnia się dużą elastycznością i pozwala na dokonywanie wygodnych zmian. Umowa może obowiązywać na czas określony lub nieokreślony, możliwe są również „wakacje” od opłat. A wszystko to „bez konsekwencji”.

Zdjęcie

Plush ABO przypadnie do gustu szczególnie ludziom młodym, którzy cenią sobie swobodę korzystania z telefonu i od tradycyjnych rozmów wolą Internet i SMS-y. Użytkownik Plush ABO może w każdej chwili zmienić swój abonament lub wręcz całkowicie zrezygnować z opłat. Aby dokonać korekty wystarczy jeden SMS, a zmiany zaczną obowiązywać dopiero w kolejnym miesiącu. Maniacy Internetu i portali społecznościowych dostaną w każdym z pakietów Plush ABO darmowy dostęp do Facebooka, a w najdroższej opcji (czyli za jedyne 25 zł!) również do aplikacji Messenger, Instagram i WhatsApp.

Dobrze ABO jeszcze lepiej

W Plush ABO dostępne są trzy opcje w ofercie na czas nieokreślony: za 10, 20 lub 25 złotych. W pierwszej z nich Plus zapewnia 1 GB Internetu oraz darmowe wiadomości SMS i MMS. W pakiecie za 20 zł dostaniemy 2 GB Internetu i darmowe połączenia do wszystkich, natomiast za 25 zł otrzymamy 10 GB, a także darmowe wiadomości i połączenia. W każdym z pakietów zapewniony jest darmowy dostęp do Facebooka, a w opcji za 25 zł również do Messengera, Instagrama i WhatsAppa. We wszystkich wariantach można też dokupić za 5 zł pakiet 2,5 GB danych specjalnie do oglądania filmów z YouTube’a.

Dla bardziej wymagających Plus przygotował pakiet Super ABO. Jest to oferta na czas określony (2 lata), a jej koszt to 25 zł miesięcznie. Za tę cenę dostaniemy 15 GB Internetu, nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y oraz możliwość bezpłatnego korzystania z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa. Dodatkowo, przez pierwsze trzy miesiące, będziemy mogli również za darmo oglądać filmy na YouTube. W późniejszym czasie pakiet danych dla YT będzie miał wielkość 2,5 GB miesięcznie.



Zdjęcie

Długo ABO jeszcze dłużej

Użytkownikom Plush ABO na czas nieokreślony przysługują dodatkowe bonusy za lojalność. Już po 3 miesiącach korzystania z usługi operator przyznaje gratis kolejne 2 GB danych miesięcznie. Po 6 miesiącach klient Plusha dostanie następne 2 GB i tak samo będzie po upływie 12 miesięcy, a po dwóch latach nagroda wyniesie 4 GB. Wszystkie dodatku ulegają zsumowaniu, co oznacza, że w Plush ABO po 24 miesiącach można mieć, oprócz pakietu podstawowego, nawet 20 GB Internetu.



Płacisz ABO nie płacisz

Wielką zaletą oferty Plush ABO na czas nieokreślony jest jej elastyczność i możliwość czasowego zawieszenia opłat, a także dowolnego obniżania lub podnoszenia ich wielkości. Użytkownikowi Plush ABO przysługuje nieograniczona liczba "wakacji" od abonamentu, a żeby z nich skorzystać wystarczy wysłać jednego, darmowego SMS-a. Dzięki niemu w kolejnym miesiącu będziemy całkowicie zwolnieni z opłat. Tak samo działa usługa zmiany wysokości abonamentu. Jedna wiadomość wystarczy, aby w następnym okresie rozliczeniowym zaoszczędzić lub cieszyć się większym pakietem danych.

Samemu ABO we dwoje

Niezależnie od tego, czy wybierzemy ofertę na czas określony czy nieokreślony, do korzystania z Plush ABO warto zachęcić bliską osobę. Jeśli bowiem kupimy dwa abonamenty za 25 zł, wówczas otrzymamy od sieci Plus zniżkę w wysokości 5 zł na każdy. Efekt będzie taki, że zdobędziemy dzięki temu dwa najwyższe pakiety Plush ABO w cenie 20 zł. Nie zapomniano też o osobach, które chciałyby zmienić dotychczasowego operatora i przenieść swój numer do Plusha. Nowi klienci otrzymają na powitanie 50 proc. rabatu na dowolny pakiet Plush ABO, obowiązujący przez pierwsze 3 miesiące korzystania z abonamentu. W przypadku Plush ABO za 25 zł oznacza to, że przez cały kwartał do naszej dyspozycji będą darmowe rozmowy i wiadomości, 10 GB danych, nielimitowany dostęp do Facebooka i innych aplikacji społecznościowych za jedyne 12,50 zł.