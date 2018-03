PLNOG20 - reprezentanci branży telco w jednym miejscu! Odbierz zniżkę i dołącz do nich!

SDN, security, edukacja, IoT, routing, Data Center, sesje historyczne, a nawet blockchain i kryptowaluty. To tylko niektóre z tematów obecnych w agendzie PLNOG20. Poznaj szczegóły!

Już 19-20 marca w Warszawie odbędzie się dwudziesta, jubileuszowa edycja konferencji PLNOG. Zapraszamy do udziału w hucznych obchodach dziesięciolecia, podczas których nie zabraknie merytorycznych wykładów, praktycznych przykładów z życia inżyniera sieciowego wziętych i biznesowych rozmów w kuluarach!

10-lecie najważniejszej, polskiej konferencji sieciowej

PLNOG to wydarzenie stworzone, aby dwa razy w roku zgromadzić w jednym miejscu polskich dostawców usług internetowych, operatorów sieci, inżynierów oraz entuzjastów rozwoju rynku telco. Konferencja już od 10 lat napędza i wspiera współpracę między przedstawicielami firm teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych. Każde spotkanie to świetna okazja do osobistego poznania osób, które definiują kierunki rozwoju polskiej cybernetyki i kreują technologiczne trendy.

Jakie atrakcje czekają Was na PLNOG20?

- inżynierskie sesje wprost od najlepszych specjalistów (m.in. Piotr Gruszczyński, Tomasz Brol, Łukasz Bromirski),

- community corner pełen rozmów i burzliwych dyskusji (mniej i bardziej poważnych),

- problematyka security (m.in. Adam Haertle z Zaufanej Trzeciej Strony oraz Tomasz Matula Dyrektor Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa Orange),

- ścieżka edukacyjna wspierana przez Cisco Network Academy,

- jubileuszowa, huczna zabawa na 10-lecie PLNOG!

- podsumowanie ostatnich 10 lat w telekomunikacji i IT.

A to zaledwie część atrakcji przygotowanych przez specjalistów dla specjalistów! Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.

Dołącz do grona uczestników ze zniżką!

Jak co roku PLNOG zapowiada się nie tylko jako konferencja, ale jako wydarzenie branżowe, na którym po prostu trzeba być. Specjalnie dla naszych czytelników organizator przygotował kod promocyjny, który uprawnia do 15% zniżki - wystarczy podczas rejestracji podać kod - INTERIA.

Więcej informacji o PLNOG20 można znaleźć na Facebooku i Twitterze, a żeby przekonać się, jak wyglądała poprzednia edycja, wystarczy zajrzeć na Youtube.