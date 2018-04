PLNOG20 - huczne obchody jubileuszu największej w Polsce konferencji sieciowej

850 uczestników, 4 ścieżki, 48 wykładów, panele dyskusyjne oraz sesje live voting - to jedynie część tego, co działo się podczas jubileuszowej edycji PLNOG. W ciągu zaledwie dwóch dni uczestnicy konferencji mieli okazję zgłębić wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, routingu czy blockchainu. Dwudziesta edycja najważniejszej telekomunikacyjnej konferencji w Polsce była rekordowa pod każdym względem, a także stała się doskonałą okazją do spotkań zarówno biznesowych, jak i towarzyskich.

Zdjęcie PLNOG20 /materiały prasowe

Paul Vixie (Farsight Security), Adam Haertle (ZaufanaTrzeciaStrona.pl), Witold Mozgawa (Instytut Matematyki UMCS) i wielu innych gości pojawiło się ze swoją prelekcją na jednej z czterech scen PLNOG20. Konferencja dawno nie miała tak szeroko rozwiniętej tematyki. Poza sieciami i operatorką, podczas tej edycji pojawiło się wiele nowości. Bardzo dużo emocji wzbudził świetny wykład Andrzeja Gaba i Roberta Woźnego pt. “10 years of bugs and f*ckups in the network". Podczas interaktywnej prezentacji publiczność starała się rozwiązać największe problemy z jakimi w ciągu ostatnich 10 lat borykała się branża telco. I choć czasem ciężko znaleźć konsensus, to słuchacze w jednym byli zgodni: dzielić się należy nie tylko sukcesami, ale także wpadkami. Mamy nadzieję, że na następnych edycjach pojawią się kontynuatorzy tego tematu!

Konferencja dla profesjonalistów

Podczas tej edycji konferencji aż 30% ankietowanych przyznało, że do wzięcia udziału w konferencji przekonała ich interesująca agenda. I nie ma się czemu dziwić! Duża liczba case study, mocno inżynierskie sesje i najlepsi specjaliści w Polsce byli w końcu odpowiedzią na zeszłoroczne sugestie uczestników. Uczestnicy PLNOG20 zgodnie stwierdzili, że to dobry kierunek rozwoju konferencji, dlatego na pewno krakowska edycja również skupi się na kwestiach technicznych.

Elita polskiej branży ICT w jednym miejscu

Podczas jubileuszowego PLNOG-a odbyły się także wybory do Rady Programowej, która odpowiada za ocenianie zgłoszeń CfP oraz czuwa nad merytoryczną jakością każdego spotkania. Głosami uczestników konferencji, na roczną kadencję do tego prestiżowego organu zostali wybrani:

● Łukasz Biernacki

● Tomek Brol

● Magda Figiel

● Andrzej Gab

● Andrzej Karpiński

● Marcin Kuczera

● Robert Ślaski

● Piotr Wojciechowski

● Jarek Zieliński

Ponadto podczas PLNOG20 wybrany został najlepszy prelegent. Tym razem jednak statuetka Royal Jacka trafiła w ręce aż dwóch speakerów - Łukasza Jachowicza (członek Rady ds. Cyfryzacji) oraz Tomasza Matuli (Orange), którzy ex aequo zdobyli najwięcej głosów. Serdecznie gratulujemy!

Obowiązki i przyjemność w jednym



Poza stricte techniczną stroną, PLNOG to także wydarzenie biznesowe, które jest świetną okazją do spotkań w kuluarach, zdobywania nowych inspiracji i budowania sieci kontaktów. Wiedzą o tym doskonale partnerzy konferencji, którzy zaprezentowali swoje najnowsze produkty i rozwiązania. Największe zainteresowanie wzbudziło stoisko Cisco (33%) oraz Huawei Enterprise (13%) - mamy nadzieję, że zobaczymy się także w Krakowie! Oczywiście konferencja nie mogła się odbyć bez hucznej Gali Wieczorowej, która stanowiła ukoronowanie obchodów 10-lecia! Szampańskiej zabawie towarzyszył muzyczny wykład Hirka Wrony oraz emocjonujący teleturniej “Awantura o kasę". Partnerem Gali Wieczorowej była firma Coriant.

Zdjęcie PLNOG20 / materiały prasowe

Raport o polskiej branży telekomunikacyjnej

Na podstawie danych zebranych podczas dwudziestu edycji został wydany darmowy raport o polskiej branży telekomunikacyjnej.

Można w nim znaleźć informacje o:

● Rotacji pracowników w telko - jak często specjaliści zmieniają pracę?

● Listę ponad 1300 polskich firm telko

● Sylwetki liderów opinii w branży telekomunikacyjnej

● Klasyfikację najpopularniejszych stanowisk

● Bazę aktualnej wiedzy telekomunikacyjnej

Raport dostępny jest na stronie organizatora.

Czego spodziewać się na PLNOG21?

Razem z końcem PLNOG20 ruszyła rejestracja na dwudziestą pierwszą edycję, która odbędzie się w Krakowie, 1-2 października 2018. Będzie to podwodna podróż w głąb najnowszych technologii i inspirujących rozwiązań. Zgodnie z deklaracją nowej Rady Programowej, możemy spodziewać się jeszcze więcej tematów technicznych, edukacyjnych i biznesowych, a także dużego nacisku na rozwój Community Corner i atrakcje networkingowe. Już tej jesieni daj się złapać w sieci PLNOG-a!