Petya - wirus ransomware. Jak się przed nim obronić?

Od metra na Ukrainie, przez systemy informatyczne firm, aż po fabrykę czekolady na Tasmanii - żądający okupu wirus Petya (nazywany także NonPetya) zaatakował w kilkunastu krajach. Jak się przed nim obronić? Skąd się wziął? Czy możemy obawiać się podobnego ataku.

Reklama

Sygnały o ataku pojawiły się popołudniu, we wtorek, pierwszy o problemie poinformował Narodowy Bank Ukrainy (NBU), który przekazał, że niektóre banki mają problemy z płatnościami i obsługą klientów. Biorąc pod uwagę rosyjskie cyberataki ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy z przełomu 2015 i 2016 roku, ukraiński rząd od razu skomentował, że za całą sytuacją stoi Kreml.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy odpowiedzialność rzeczywiście ponoszą Rosjanie. Wiemy natomiast, jakie było źródło ataku. Jak udało się ustalić ekspertom z firmy ESET, do zainfekowania systemów wykorzystano oprogramowanie “M.E.doc", popularną na Ukrainie platformę. Wystarczyło podmienić plik automatycznej aktualizacji na wirusa, aby szkodnik bez problemu zaczął rozprzestrzeniać się po systemie. Najpierw na Ukrainie, a potem w innych krajach.

Reklama

Petya - tak określono nowego szkodnika - pochodzi z rodziny ransomware, czyli oprogramowania blokującego komputer i żądającego za dostęp do plików okupu. W tym przypadku - równowartości 300 dolarów w kryptowalucie bitcoin. Atak bardzo przypominał majową inwazję wirusa WannaCry, o którym szerzej piszemy w dalszej części materiału. Pod żadnym pozorem nie należy uiszczać haraczu - przestępcy nie odblokują naszego urządzenia. Jak można obronić się przed tym konkretnym atakiem?

Szczepionka na Petya

W sieci pojawiła się doraźna "szczepionka", która może zatrzymać rozprzestrzenianie się Petya na naszym komputerze. Co należy zrobić? Wystarczy stworzyć plik tylko do odczytu w lokalizacji: "C:\Windows\perfc". Dokładną instrukcję, jak to zrobić, krok po kroku, można znaleźć w pod tym linkiem. Nie ma jednak pewności, czy to rozwiązanie gwarantuje 100-procentową odporność.

Firmy odpowiedzialne za programy antywirusowe już pracują nad stosownymi aktualizacjami baz wirusów. Przykładowo produkty Kaspersky Lab wykrywają te nowe ataki z nazwą: UDS:DangeroundObject.Multi.Generic.

Petya, w przeciwieństwie do WannaCry, atakuje komputery z Windows 10, 8 i 7

Petya wykorzystuje lukę inną niż WannaCry, zatem nawet systemy mające odpowiednią łatkę mogą być podane na ataki. Jak ustalił Niebezpiecznik.pl, wirus korzysta z mechanizmów WMIC oraz PSEXEC. Jeden zainfekowany komputer w może rozpropagować atak na niezałatane Windowsy i załatane Windowsy.

Wideo Petya - jak działa wirus?

Warto zrobić kopię zapasową istotnych dla nas, lub dla naszej firmy, materiałów.



Czy atak dotknął Polskę?

- Jeśli chodzi o Polskę, rzeczywiście pojawiły się pojedyncze sygnały z niektórych firm, my tę sytuację analizujemy, czy rzeczywiście zakłócenia, jeśli chodzi o sieć wynikają właśnie z jakiegoś ataku, czy ich przyczyny wynikały z czegoś innego - powiedział w środę rzecznik rządu Rafał Bochenek. Skala zjawiska, w porównaniu do Ukrainy, była nieporównywalnie mniejsza.

"Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najważniejsze. Dlatego, w związku z międzynarodowym zagrożeniem wirusowym, wstrzymujemy wszystkie operacje transportowe i logistyczne do czasu wyjaśnienia sytuacji" - brzmiał komunikat firmy Raben. ,,W wyniku zakłócenia funkcjonowania systemów teleinformatycznych grupy kapitałowej Inter Cars nastąpiła przerwa w działaniu systemów sprzedażowych spółki i jej podmiotów zależnych. Aktualnie trwają prace zmierzające do ustalenia zakresu problemu oraz przywrócenia funkcjonalności systemów" - można przeczytać w komunikacie Inter Cars. Zapewne Petya mogła dotknąć mniejsze firmy w Polsce, ale nie podzieliły się one tę informacją na forum publicznym.

Czym był WannaCry?

WannaCry zaatakował na całym świecie 12 maja. W trakcie kilku godzin systemy ochrony wykorzystywane w rozwiązaniach firmy wykryły przynajmniej 45 000 prób infekcji w 74 krajach. Szkodliwe oprogramowanie zastosowane w ataku wykorzystywało lukę w systemach Windows, która została opisana i usunięta w biuletynie MS17-010 opublikowanym przez firmę Microsoft. Po zainfekowaniu systemu atakujący wirus instalował szkodliwy moduł (rootkit), który pozwalał na pobieranie oprogramowania ransomware szyfrującego dane ofiary. Po zakończeniu szyfrowania wyświetlany był komunikat o konieczności zapłaty równowartości 600 dolarów amerykańskich w walucie Bitcoin za odszyfrowanie danych.