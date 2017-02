PC Format 3/2017 - 10 pełnych wersji programów i test ebooków

10 pełnych wersji programów, pełna wersja dobrej gry, test ebooków, drukarek laserowych i głośników 2.1 i 2.0 - to tylko część atrakcji czekających na osoby, które kupią nowy numer magazynu "PC Format".

Zdjęcie PC Format 3/2017 /materiały prasowe

W najnowszym numerze PC Formatu na płycie można znaleźć 10 pełnych wersji programów. Wśród nich umieszczono aplikację do montażu filmów, a także oprogramowanie do konwersji i kompresji wideo. W połączeniu z poradami zawartymi w magazynie, daje to szanse każdemu na rozpoczęcie przygody z tworzeniem filmów.

Dla miłośników rozrywki przygotowaliśmy natomiast grę 1Heart.

Dla osób głodnych wiedzy przygotowano dwie promocje - rabat na wideokursy w serwisie eduweb.pl, oraz ebooki w ebookpoint.pl

Jeżeli nie macie jeszcze czytnika ebooków, warto sprawdzić wyniki testu takich urządzeń. Redakcja przetestowała również najtańsze drukarki laserowe, oraz głośniki 2.1 i 2.0 - idealne do domowego peceta.

W nowym wydaniu magazynu można dodatkowo znaleźć przegląd minimalistycznych edytorów tekstu, dla tych, którzy nie lubią się rozpraszać podczas pracy, najciekawsze aplikacje mobilne i gadżety, które przydadzą się podczas ferii zimowych, a także zestawienie serwisów strumieniujących wideo na smartfony.

Nowy numer PC Formatu w sprzedaży od 6 lutego.