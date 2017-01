Odtwarzacz LG UP970 - Dolby Vision i HDR w jednym

Firma LG Electronics zaprezentowała podczas targów CES 2017 nowy odtwarzacz Ultra HD Blu-ray, model UP970.

Zdjęcie LG UP970 /materiały promocyjne

Jest to pierwsze tego typu urządzenie w ofercie LG, przystosowane do wyświetlania filmów o poszerzonym zakresie tonalnym (HDR). By zapewnić konsumentom najlepszą jakość obrazu, firma nawiązała współpracę z Dolby Laboratories, Inc., dzięki czemu mogą oni cieszyć się także obsługą formatu Dolby Vision™.

Odtwarzacz UP970 jest kompatybilny z technologią Ultra HD Blu-ray. Format Dolby Vision, stosowany w najnowocześniejszych kinach na całym świecie, pozwala wyświetlać obraz HDR, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać treści o zwiększonej jasności i poszerzonej palecie barw. Urządzenie umożliwi oglądanie treści o szerokim zakresie tonalnym, po aktualizacji oprogramowania, która nastąpi jeszcze w tym roku. Sprzęt jest fabrycznie kompatybilny z podstawowym formatem HDR10, co oznacza, że od samego początku pozwala na oglądanie treści z obrazem wykonanym w technologii HDR.

Obsługa tego formatu poszerzy możliwości odtwarzacza LG UP970 i dostęp do oferty filmów pełnometrażowych oraz seriali. Dolby Vision jest całościowym rozwiązaniem, obejmującym wszystkie etapy produkcji, od tworzenia treści, po ich dystrybucję i odtwarzanie, stosowanym przez czołowych hollywoodzkich reżyserów, główne wytwórnie filmowe, dostawców, a także producentów telewizorów. Usługodawcy VOD oferują już szeroki wybór treści w formacie Dolby Vision - na ten moment dostępnych jest ponad 80 filmów. Co więcej, czołowi dostawcy treści OTT oferują ponad 100 godzin oryginalnych materiałów z obrazem zapisanym w Dolby Vision. Według prognoz, w 2017 roku będą już dostępne pierwsze płyty Ultra HD Blu-ray z filmami w formacie Dolby Vision.

W odtwarzaczu LG UP970 zastosowano też dodatkowe technologie podwyższające jakość obrazu, które zapewniają konsumentom jeszcze bogatsze wrażenia wzrokowe. Urządzenie obsługuje 10-bitową głębię kolorów oraz paletę barw Rec. ITU-R BT.2020, a także umożliwia odtwarzanie nagrań w standardzie HEVC. Ponadto, odtwarzacz jest kompatybilny z czołowymi formatami dźwiękowymi, takimi jak Dolby True HD, Dolby Atmos i DTS-HD Master Audio, dzięki czemu pozwala na uzyskanie kinowych efektów dźwiękowych.

Odtwarzacz Blu-ray 4K od LG wyposażono w dwa porty HDMI: HDMI 2.0a do wyświetlania wideo o rozdzielczości Ultra HD oraz HDMI 1.4 pełniący funkcję wyjścia audio do podłączania sprzętu Hi-Fi, np. amplitunera lub soundbara, zapewniającego jeszcze wyższą jakość dźwięku. Gniazdo Ethernet oraz łącze Wi-Fi pozwalają na wyświetlanie treści przesyłanych strumieniowo z serwisów internetowych, takich jak Netflix i YouTube, natomiast port USB umożliwia oglądanie filmów, zdjęć oraz odtwarzanie multimediów.