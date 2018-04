Nowości w wiosennej aktualizacji Windows 10 i Microsoft 365

Microsoft ogłosił aktualizację systemu Windows 10. Wiosenna aktualizacja będzie dostępna do pobrania już 30 kwietnia, a jej działanie na komputerach użytkowników rozpocznie się 8 maja.

Zdjęcie Wiosenna aktualizacja Windowsa /materiały prasowe

Szczegóły na temat najnowszej aktualizacji systemu Windows 10 można znaleźć na blogu Windows Expierience. O tych najciekawszych w blogowym wpisie informuje Yusuf Mehdi"

Timeline, czyli funkcja która pomaga użytkownikom szybko odnaleźć aplikacje, narzędzia i dokumenty bez względu na to, czy pracowali na nich wczoraj, tydzień czy miesiąc temu. Timeline pozwala odszukać także to, co robili korzystając z przeglądarki Microsoft Edge lub w pakiecie Office 365. Działa zarówno na urządzeniu z systemem iOS oraz Androidem.

Wideo Windows 10 April 2018 Update - Timeline

Focus Assist, czyli spokojna praca bez zakłóceń i ciągłych powiadomień.

Dictation, czyli mów, a samo się zanotuje.

Microsoft Edge - tu wiosenna aktualizacja wprowadzi szereg nowych funkcji, w tym czytanie na pełnym ekranie, albo automatyczne wypełnianie formularzy internetowych. Wszystko po to, by oszczędzić.

Zdjęcie Użytkowników Windows 10 czekają spore zmiany / materiały prasowe

Poza szeregiem powyższych nowości firma Microsoft wraz z wiosenną aktualizacją Windows 10 ogłasza także nowe rozwiązania dostępne w ramach usługi Microsoft 365. Wszystkie zmiany i nowości mają na celu usprawnienie działań w nowoczesnym miejscu pracy. Nowości dotyczą m.in rozwiązań dla pracowników pierwszej linii (Firstline Workers), by zapewnić im zintegrowaną obsługę administracyjną.

Wszystko ma usprawnić działanie w ramach całej organizacji, począwszy od pracowników szczebla administracji, aż po użytkowników końcowych z uwzględnieniem ochrony i pełnego bezpieczeństwa dla danych firmy.