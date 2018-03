Nowa generacja pociągów Shinkansen już w 2020 roku

Japończycy udoskonalą swoje pociągi w każdym calu. Będą szybsze, bardziej komfortowe i tańsze w utrzymaniu.

Zdjęcie Pociąg ma obsługiwać pierwsze kursy jeszcze przed Olimpiadą w Tokio /materiały prasowe

Japońskie koleje poinformowały, że kończą prace nad nową generacją szybkich pociągów Shinkansen oznaczoną jako N700 Supreme. Będą to jedne z najnowocześniejszych składów na świecie, które mają poruszać się z prędkością przekraczającą 300 kilometrów na godzinę.

Wersja 16-wagonowa jest o 11 ton lżejsza od starszej generacji, częściowo dzięki nowym półprzewodnikom z węglika krzemu i naturalnemu układowi chłodzenia powietrzem. W rezultacie, nowy pociąg będzie zużywa mniej energii, a droga hamowania będzie krótsza. Co ciekawe, pociąg będzie można skrócić do 8-12 wagonów.



Shinkansen N700S ma trafić do użytku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, które odbędą się w 2020 roku.