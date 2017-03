Największy samolot świata poleci w tym roku

Współzałożyciel Microsoftu zapowiedział, że jego dzieło wzbije się w powietrze jeszcze w tym roku.

Zdjęcie Stratolauch to samolot, który wyniesie na orbitę rakiety /materiały prasowe

Paul Allen zapowiedział, że pierwsze testy olbrzymiego samolotu o nazwie Stratolaunch odbędą się przed końcem 2017 roku.



Stratolaunch to projekt, o którym mówi się już od dawna. Plany budowy największego samolotu na świecie Paul Allen ujawnił już w 2011 r. Początkowo, pierwszy lot planowano na rok 2016, ale już wtedy ten termin wydawał się mało realny.

Rozpiętość skrzydeł Stratolaunch wyniesie ponad 117 m - o 37 m więcej od rozpiętości skrzydeł Airbusa A380, który jest największym samolotem pasażerskim świata. Stratolaunch ma być napędzany przez 6 silników z Boeinga 747.



Obecnie największym problemem jest długość pasa startowego, który będzie niezbędny do wzbicia Stratolaunch w powietrze. Podczas gdy większości komercyjnie wykorzystywanych samolotów wystarczy pas o 2,5-kilometrowej długości, Stratolaunch będzie potrzebował minimum 1,5 km więcej. Twórcy cały czas pracują nad obejściem tej niedogodności.



Stratolaunch to nie samolot pasażerski. Ma być on wykorzystywany do przenoszenia rakiet satelitarnych, które następnie są wystrzeliwane w kosmos. W projekcie ma swój udział także Elon Musk.