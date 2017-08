Najdłuższy na świecie most dla pieszych otwarty w Szwajcarii

Wiszący most o długości 494 metrów został otwarty dla turystów. To najdłuższa tego typu konstrukcja na świecie.

Zdjęcie Charles Kuonen Hängebrücke - most został otwarty dla z końcem lipca /materiały prasowe Technauka Gotthard Base - najdłuższy tunel kolejowy świata

Most łączy dwie szwajcarskie miejscowości: Zerrmatt i Grachen. Jest to bardzo prosta, ale imponująca konstrukcja, która rozciąga się pomiędzy dwoma wzniesieniami, 85 metrów nad ziemią, w wąwozie Grabengufer. Nazwano go oficjalnie Charles Kuonen Suspension Bridge (Charles Kuonen Hängebrücke), od imienia i nazwiska jednego z fundatorów, ale jest też określany jako Europabruecke, czyli Most Europejski.

"Jak często masz okazję przechodzić przez most wiszący bijący światowe rekordy?" - powiedział Daniel Luggen, dyrektor turystyki Zermatt, podczas uroczystości otwarcia mostu 29 lipca. "Dreszczyk emocji nad wysoką przepaścią jest nie do opisania" - dodał.



Most oferuje piękne widoki na Matterhorn, Weisshorn i Alpy Berneńskie. Według wstępnych obliczeń, Charles Kuonen Suspension Bridge skraca drogę przez dolinę z 3/4 godzin do zaledwie 10 minut. Konstrukcja zastąpiła znacznie mniejszy most, który jakiś czas temu został całkowicie zniszczony przez spadające skały.

