Mozilla oficjalnie kończy ze wsparciem dla Windows XP i Vista

Windows XP i Vista to systemy, które nie są już wspierane przez wielu deweloperów. Mozilla to tak naprawdę jedna z nielicznych firm, które wciąż interesują się tymi platformami, udostępniając aktualizacje bezpieczeństwa. Wkrótce ma się to jednak zmienić, a firma zapowiedziała już kiedy oficjalnie zakończy wsparcie.

Stanie się to w czerwcu 2018 roku. Później, korzystanie z popularnej przeglądarki Firefox będzie wiązało się z wieloma niedogodnościami, a w tym znacznie obniżonym bezpieczeństwem. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest aktualizacja systemu.



Przypomnijmy, że 8 kwietnia minęły trzy lata, od kiedy Microsoft zakończył wsparcie dla systemu Windows XP. Tymczasem, mimo braku aktualizacji i poprawek znoszących kolejne wykrywane luki bezpieczeństwa z "martwego" systemu operacyjnego wciąż korzystają miliony użytkowników.