Microsoft umożliwi sterowanie wzrokiem w Windows 10

Microsoft przełamuje bariery i pracuje nad systemem eyetrackingu, dzięki któremu osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z komputera bez użycia rąk.

Zdjęcie Wykorzystanie eyetrackingu może być przełomem dla wielu użytkowników Windows /materiały prasowe

Korzystanie z komputera przez osoby, które borykają się z chorobami nerwowo-mięśniowymi jest sporym problemem. Banalne dla nas napisanie krótkiej wiadomości e-mail stanowi dla nich ogromne wyzwanie. Nierzadko niemożliwe jest użycie rąk, a więc i sprawne użytkowanie sprzętu. Dotąd głównym wariantem były specjalistyczne oprogramowania, ale miały jednak pewne niedoskonałości. Microsoft postanowił rozwiązać ten problem i pracuje obecnie nad wbudowanym technologią eyetrackingu dla Windows 10.

Technologia śledząca ruch gałki ocznej, przeznaczona przede wszystkim dla osób z ALS (stwardnieniem zanikowym bocznym) czy osób niepełnosprawnych miałaby ułatwić użytkownikom kontrolowanie interfejsu komputera bez użycia myszki i klawiatury, a wzroku oraz mowy. Dzięki temu możliwe byłoby przeglądanie i uruchamianie aplikacji, używanie klawiatury ekranowej, a także przeglądanie i wpisywanie znaków oraz wyrazów.

Funkcja, działająca z kompatybilnym narzędziem Tobii Eye Tracker 4C, umożliwia śledzenie tego, w które miejsce na ekranie spoglądamy przy wykorzystaniu aparatu. Eye Tracker jest obecnie w fazie beta, lecz osoby zainteresowanie nim mogą przetestować rozwiązanie.

Wideo