Microsoft będzie często przypominał o aktualizacji

Microsoft nie odpuszcza. Firma dopilnuje, aby większość użytkowników zaktualizowała swoje systemy.

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do polityki aktualizacyjnej Microsoftu. Dzięki niej, większość komputerów pracuje na nowych wersjach Windowsa, ale duże grono użytkowników wciąż krytykuje informacje przypominające o uaktualnieniach. Tym właśnie osobom wyjątkowo nie spodoba się nowa akcja firmy z Redmond, która ma zachęcić do przejścia na edycję Creators Update.

Użytkownikom, którzy nie mają jeszcze najnowszej aktualizacji, Microsoft chce wyświetlać specjalne komunikaty. Jeden komunikat będzie mógł pojawić się maksymalnie pięć razy, ale nie sprecyzowano ogólnej ilość tego typu powiadomień. Najprawdopodobniej, będą się one pojawiały do skutku.



Microsoft zapewnia, że to wszystko ze względu na bezpieczeństwo. Aktualizacja Creators Update gwarantuje bowiem najnowsze poprawki bezpieczeństwa, które chronią przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.