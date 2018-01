​Kruger&Matz Air Share - obraz ze smartfonu na TV

Do oferty trafiła przystawka Air Share, która pozwoli użytkownikom rozszerzyć funkcjonalność telewizora o dostęp do internetu z poziomu urządzenia mobilnego.

Kruger&Matz Air Share pracuje w oparciu o wspomagany 2GB RAM procesor Realtek oraz system Linux i pozwala przenieść obraz i dźwięk z urządzeń mobilnych na ekran telewizora. Dzięki obsłudze protokołów AirPlay, Miracast, DLNA oraz MirrorOp, przystawka smart TV umożliwia transmisję danych z urządzeń pracujących w oparciu o różne systemy operacyjne, zarówno Android, jak też Windows i iOS.

Air Share bez problemu wyświetli treści z urządzenia mobilnego na ekranie telewizora. Produkt został wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki któremu strumieniowanie odbywa się bezprzewodowo i obejmuje zasięgiem około 20 m podczas odtwarzania muzyki, wyświetlania zdjęć i plików w formacie PDF oraz do 15 m w czasie oglądania materiałów wideo. Dzięki tej niewielkich rozmiarów przystawce, można na dużym ekranie, bez potrzeby podłączania dodatkowych kabli, dzielić się z bliskimi nagraniami czy zdjęciami zapisanymi w galerii telefonu, a także, grać w gry czy serfować w internecie czy oglądać treści wideo na YouTube.



Co więcej, Air Share umożliwia płynne odtwarzanie strumieniowanych ze smartfona filmów z popularnych platform np. VOD, Netflix, czy ShowMax. Dodatkowe wyjście audio umożliwia podłączenie urządzenia do zestawu kina domowego, dzięki czemu muzyki zapisanej w telefonie można słuchać z głośników kolumn.



Przystawka Air Share dostępna jest w oficjalnym sklepie Kruger&Matz, oraz w sieci sklepów Rebel Electro i LPelektronik w cenie 199 zł.