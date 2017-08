Inteligentne miasta są również w Polsce

Już 31 lipca start pierwszej edycja kampanii „Smart City – ekosystem korzyści”, przygotowanej przez Warsaw Press, która ma swoją odsłonę w prasie – jako specjalny dodatek tematyczny do Gazety Wyborczej – i Internecie.

Zdjęcie Smart city /Warsaw Press /materiały prasowe



Temat inteligentnych miast debiutuje w naszym wydawnictwie. Do poruszenia go skłoniło nas wiele czynników. Coraz więcej firm oferuje specjalistyczne usługi dla miast i ich mieszkańców - czy to z zakresu bezpieczeństwa, optymalizacji ruchu drogowego, zielonej energii, nowoczesnych płatności czy Internetu Rzeczy. Chcemy więc pokazać, w jaki sposób innowacje przyczyniają się do rozwoju miast oraz z jak wielu ciekawych rozwiązań korzystamy na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy. Jednak tym, co najmocniej skłaniało nas do podjęcia tematu, było przyznanie Gdyni - jako pierwszemu miastu w Europie Wschodniej - certyfikatu inteligentnego miasta przez World Council on City Data. Przykład Gdyni pokazuje innym polskim miastom, że "chcieć znaczy móc" i że certyfikat ten nie jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla najbogatszych miast na świecie takich jak np. Dubaj. Wierzymy, że nasza kampania zainspiruje włodarzy miejskich do działań w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nie zapominamy też o Was - mieszkańcach. Bez Waszego aktywnego udziału, Wasze miasto nigdy nie stanie się inteligentne!

Naszymi partnerami merytorycznymi, oprócz miasta Gdyni, są Zespół Doradców Komunikacyjnych TOR oraz Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Dołączyli też liczni eksperci z obszaru Smart City. Wywiadów udzielili między innymi Sebastian Christow, prof. dr hab. Andrzej Sobczak, dr inż. Aleksander Sobota czy prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan.

Zwieńczeniem pierwszej edycji kampanii będą dwa ogólnopolskie kongresy z udziałem władz polskich miast i firm zaangażowanych w ich rozwój - Smart City Forum (20-21 września w Warszawie) oraz Smart City - założenia i perspektywy (9 listopada w Krakowie).

Partnerem Strategicznym Kampanii została firma Axis Communications, Partnerami Philips i Hewlett Packard Enterprise, a Partnerem medialnym portal Interia.pl oraz SmartCityBlog.pl

Całość materiałów znajdziecie na portalu www.smartcity.warsawpress.com