Ile płacą artystom muzyczne serwisy streamingowe?

Tidal, Napster, Spotify, a może Apple Music? Który serwis płaci najwięcej muzykom? Jaka liczba odtworzeń jest niezbędna do osiągnięcia minimalnej płacy?

Zdjęcie Z popularnych serwisów streamingowych, Tidal płaci artystą najwięcej. Co nie oznacza, że płaci dużo /AFP

Serwisy streamingowe wciąż zyskują na popularności. Użytkownicy mają obecnie szeroki wachlarz wyboru najbardziej odpowiadającej im platformę do strumieniowania muzyki. Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, Google Play Music, Napster, YouTube i Pandora to możliwości, z których mogą skorzystać melomani. Usługi te wymagają uiszczenia opłaty, a marki oferujące je osiągają rekordowe przychody. Wielu artystów zrezygnowało z umieszczenia swojej twórczości w serwisach ze względu na to, iż oferowane im kwoty nie były dla nich adekwatne. Rodzi się więc pytanie, ile płacą muzykom serwisy streamingowe?

Portal Digital Music News ujawnił informacje na temat tego, jakie kwoty wypłacane są artystom od każdorazowego odsłuchania i dokonał porównania.



Zestawiono osiem głównych serwisów:

Napster - $0.0167 za odtworzenie

Tidal - $0.0110 za odtworzenie

Apple Music - $0.0064 za odtworzenie

Google Play Music - $0.0059 za odtworzenie

Deezer - $0.0056 za odtworzenie

Spotify - $0.0038 za odtworzenie

Pandora - $0.0011 za odtworzenie

YouTube - $0.0006 za odtworzenie

Na szczycie listy znalazł się mniej popularny w Polsce Napster, z którego korzysta 5 milionów użytkowników na całym świecie. Pojedynczy stream to $0.0167. Aby zdobyć minimalną płacę artysta potrzebuje 90 tysięcy odtworzeń na platformie każdego dnia. Dlaczego serwis oferuje twórcom najwięcej? Najpewniej wynika to z faktu, że cieszy się dużą popularnością, a nie posiada darmowej wersji. Możliwe jest przetestowanie w ciągu 30 dni, lecz dalsze użytkowanie to koszt $9.99 miesięcznie.

Drugim najpopularniejszym serwisem jest Tidal, który w Polsce ma wielu zwolenników. Aktualnie można on pochwalić się 4 milionami użytkowników na świecie. Kwota za jeden odsłuch to w tym przypadku $0.0110. Do uzyskania minimalnego wynagrodzenie artysta powinien uzyskać 130 tysięcy odtworzeń.

Ostatnie miejsce na podium należy do Apple Music, które w ciągu niespełna dwóch lat zdobyło 27 milionów użytkowników, tym samym będąc trzecim najpopularniejszym serwisem streamingowych wśród wyżej wymienionych. Artyści mogą spodziewać się $0.0064, a do minimalnego wynagrodzenia niezbędne jest 230 tysięcy odtworzeń.

Dalsze miejsca należą do Google Play Music oraz Deezer. Popularne w Polsce Spotify zajmuje szóste miejsce, za nim plasuje się Pandora - oba serwisy wymagają stosunkowo sporych w stosunku do swoich poprzedników progów odtworzeń. Pandora 1,2 miliona, a Spotify 380 tysięcy. Najmniejsze kwoty przeznaczane dla artystów oferuje najpopularniejszy z wszystkich YouTube, na którym minimalna liczba wyświetleń do osiągnięcia zarobku to 2,4 miliona odtworzeń.

Monika Kuchta